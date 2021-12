Schroders erweitert Rententeam

Lespinard tritt diese neu geschaffene Position zum 1. November an. Er übernimmt das Management des globalen Multi-Strategy Rententeams und leitet das globale Anleihe-Investmentkomitee. Dieses Komitee zeichnet für alle Schroders Rentenprodukte verantwortlich und verwaltet derzeit Kundengelder in Höhe von rund 56 Milliarden Euro. Lespinard berichtet an Karl Dasher, Leiter des Rentengeschäfts bei Schroders.Vor seinem Wechsel zu Schroders war Lespinard zwei Jahre Partner bei der Hedgefondsgruppe Brevan Howard, wo er die Absolute Return Fonds der Gesellschaft verantwortete. Zuvor arbeitete er sechs Jahre für BNP Paribas, unter anderem als Investment-Chef für BNP Paribas Asset Management.