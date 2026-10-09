Patrick Schwyzer, Europachef von Schroders, übernimmt die Leitung des Deutschlandgeschäfts nach dem Abschied von Alexander Prawitz. Auch im Wholesale-Vertrieb gibt es Neuigkeiten.

Die Leitung des Deutschlandgeschäfts von Schroders übernimmt Patrick Schwyzer. Schwyzer ist Europachef von Schroders und leitet die Client Group Europe. Dabei arbeitet er eng mit den Verantwortlichen der einzelnen Kundensegmente zusammen. Schroders teilt nicht mit, ob Schwyzer die Aufgabe dauerhaft oder übergangsweise übernimmt. Offen bleibt auch, wer künftig für Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie den Mittelmeerraum zuständig ist.

Bestehende Kundenteams bleiben

Der bisherige Deutschlandchef Alexander Prawitz verlässt Schroders. Bei dem britischen Vermögensverwalter leitete er die Region Deutschland, Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie Mittelmeerraum. Nach Angaben des Unternehmens geht er, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

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Die bestehenden Teams für institutionelle Investoren und Wholesale-Kunden bleiben aktiv. Das lokale Führungsteam stimmt sich dabei eng mit Schwyzer ab. Schwyzer bezeichnet Deutschland als „strategischen Kernmarkt“ des Hauses.

Jüngst gewann Schroders vor allem Mandate bei Privatmarktanlagen, etwa für Private Equity und Infrastrukturkredite. Nach eigener Darstellung übernimmt der Vermögensverwalter zudem zunehmend komplexe Anlagemandate institutioneller Kunden. Ein Jahr nach dem Einstieg in aktive ETFs zählt Schroders nach eigenen Angaben zu den zehn führenden Anbietern in Europa.

Auch im Vertrieb gibt es einen Wechsel. Seit 1. Oktober 2026 ist Thomas Treml Direktor für Wholesale-Kunden. Er folgt auf Georg von Wulffen, der im Juli 2026 die Leitung des Segments Wealth Clients für Deutschland und Österreich übernommen hat.