Christian Hilmes 08.08.2008 Lesedauer: 1 Minute

Schroders-Fonds: Fisch sucht Wandelanleihen

Schroder Investment Management bietet in Deutschlands eine neue Fondskategorie an: „Wir wollen unsere Produktpalette um Anlagen in Wandelanleihen ergänzen“, erklärt Achim Küssner, Schroders-Chef in Deutschland. Hierzu kooperiert die Fondsgesellschaft mit Fisch Asset Management. Der Züricher Vermögensverwalter verantwortet die Portfolios als externer Manager.