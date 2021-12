Schroders-Fonds: Neue Namen, alte Preise

Schroder Investment Management (Schrodres) hat Änderungen an ihrer Produktpalette vorgenommen: Zwei Produkte aus der Luxemburger Reihe International Selection Fund (ISF) bekommen neue Namen. Anteile des international anlegenden Aktienfonds Global Equity Sigma (WKN: 933387) wurden in Anteile des QEP Global Active Value (WKN: A0DM6W) umgewandelt.Anleger des North American Equity Sigma (WKN: A0ERH6) bekommen Anteile des US Large Cap (WKN: 970391). Neben dem Namen ändert sich auch die Anlagestrategie ihres Fonds, der sich künftig auf Investments in den USA konzentriert statt ganz Nordamerika als Anlageuniversum zu nutzen.„Institutionelle Anleger in der Anteilsklasse C profitieren von geringeren jährlichen Verwaltungsgebühren“, erklärt Achim Küssner, Deutschland-Chef des britischen Vermögensverwalters. Schroders-Kunden mit geringem Anlagevolumen dagegen zahlen nach wie vor 1,25 Prozent.