Schroders-Fondsmanager wechseln zu JP Morgan

Robert Michele ist zum Investment-Chef für das internationale Rentengeschäft der JP Morgan Asset Management berufen worden. In dieser neu geschaffenen Funktion leitet er von London aus die beiden Anleihen-Managerteams der Fondsgesellschaft in New York und London. Hierzulande ist das Unternehmen mit 19 Anleihenfonds am Markt vertreten.Michele arbeitete zuvor als internationaler Renten-Chef Schroders. Für die Londoner Fondsgesellschaft managte er auch den Strategic Bond Fund (WKN: A0DKU8). Diese Aufgabe übernimmt künftig sein bisheriger Stellvertreter Nick Garside.Laut dem britischen Branchendienst „Citywire“ wechselt auch die Schroders-Fondsmanagerin Lisa Coleman zu JP Morgan. Sie werde das Management des Strategic Credit (WKN: A0F6HE) an Jamie Stuttard abgeben.