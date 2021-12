Redaktion 11.02.2014 Lesedauer: 1 Minute

Schroders Große Pläne für die Schweiz

Der britische Vermögensverwalter Schroders stellt mehr Mitarbeiter am Standort Zürich ein. Das Unternehmen will sowohl Schroder & Co. Bank als auch Schroder Investment Management Schweiz personell aufstocken.