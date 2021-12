Schroders: Hedgefonds-Plattform Gaia mit zwei neuen Produkten

Nach den Publikumshedgefonds Schroder Gaia Sloane Robinson Emerging Markets und Schroder Gaia Egerton European Equity bietet Schroders zwei weitere Produkte über seine Ende 2009 aufgelegte Hedgefonds-Plattform an. Beide Fonds werden von den Fondsmanagern der Schroders-Tochter New Finance Capital verwaltet.Der Dach-Hedgefonds Gaia Opus Multi Strategy Fund wird vom Investment-Chef des New Finance Capital Marc Hotimsky gemanagt. Der Manager legt das Geld hauptsächlich in andere, Ucits III richtlinienkonforme Fonds an. Der Fonds bietet wöchentliche Liquidität und strebt eine Zielrendite von 5 Prozent über dem Libor an.Das zweite Produkt – der Gaia QEP Global Absolute Fund – wird vom Justin Abercrombie gemanagt. Dabei wird Abercrombie vom quantitativen Aktienteam von Schroders unterstützt.