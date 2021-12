Christopher Nachtweh 13.01.2010 Lesedauer: 2 Minuten

Schroders Hedgefonds-Plattform in Deutschland zugelassen

Die Fondsplattform Schroder Gaia (Global Alternative Investor Access) ist ab sofort in Deutschland registriert. Auf der in Luxemburg domizilierten Ucits-III–Plattform bietet Schroders regulierte Hedgefonds an, die von externen Hedgefonds-Managern verwaltet werden.