Schroders holt sich neuen Produktchef

Am 1. November 2013 tritt Divyesh Hindocha seinen Dienst als Produktchef beim britischen Vermögensverwalter Schroders an. Hindocha wechselt von der Beratungsgesellschaft Mercer, wo er mehr als 20 Jahre in deren Investmentsparte gearbeitet hat. Dort war er zuletzt als Senior Partner und globaler Direktor fürs Beratungsgeschäft vor allem fürs strategische Research von Mercer weltweit verantwortlich.Bei Schroders wird er die Aufgaben von Gavin Ralston übernehmen und an den stellvertretenden Vorstandschef und Vertriebschef Massimo Tosato berichten. Ralston hatte die Rolle als Produktchef seit seiner Beförderung zum Head of Official Institutions im letzten Jahr interimsweise übernommen. Künftig wird er sich wieder ausschließlich seinen eigenen Aufgaben widmen.