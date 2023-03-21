Fonds
Ingmar Przewlocka: „Das Fonds-Management läuft nicht nach Drehbuch"
Schroders-Portfoliomanager Ingmar Przewlocka: „Viele Multi-Asset-Fonds waren eher verkappte Rentenfonds“
DAS INVESTMENT: Herr Przewlocka, Sie sind seit 5 Jahren bei Schroders und haben den global anlegenden Multi Asset Fonds übernommen. Sie erlebten in dieser Zeit das Corona-Tief, die schnelle V-förmige Erholung, nun die Zinswende. Langweilig ist es bis jetzt nie geworden, oder?
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