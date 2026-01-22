Schroders hat einen neuen Eltif aufgelegt, der börsennotierte und private Unternehmenskredite kombiniert. So funktioniert die Strategie.

Schroders hat einen neuen aktiv verwalteten Eltif aufgelegt. Der Schroders Capital Semi Liquid High Income Credit investiert sowohl in börsennotierte als auch private Unternehmenskredite und kombiniert hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Konsortialkredite und private Direktkredite.

Die Strategie setzt mindestens 55 Prozent des Fondsvermögens in Eltif-konforme Vermögenswerte ein. Weitere 20 bis 45 Prozent sind für High-Yield-Anleihen vorgesehen, maximal 15 Prozent für unbesicherte Schuldtitel und höchstens 30 Prozent für währungsgesicherte Nicht-Euro-Anlagen.

Wenig zinssensible Investments

Der Fonds fokussiert sich auf Kreditanlagen mit überwiegend variabler Verzinsung, die Duration soll bei durchschnittliche Duration rund 0,8 Jahren liegen und damit nur wenig zinsempfindlich sein. Eine Performance Fee soll es nicht geben.

Das Portfoliomanagement übernehmen Henry Craik-White, Amit Staub und Daniel Pearson, unterstützt vom europäischen Kreditresearch- und Investmentteam von Schroders.

Die Fondsgesellschaft verspricht, einen täglichen Nettoinventarwert für den neuen Eltif bereitzustellen. Es sollen tägliche Zeichnungen mit 15-tägigem Vorlauf möglich sein. In den ersten zwölf Monaten gilt eine Rücknahmesperre, danach können Anleger Anteile monatlich zurückgeben.

„Die Unternehmensfinanzierung über börsennotierte Märkte und die Unternehmensfinanzierung über Privatmärkte nähern sich zunehmend an“, gibt Co-Portfoliomanager Craik-White zu bedenken. Unternehmen nutzten abseits von Banken zunehmend auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten - ein Umstand, auf den der neue Eltif durch Investments in den Private-Credit-Markt nun aufbauen will.

Vierter Eltif

Im vergangenen Jahr hat Schroders bereits einen Eltif für Private-Equity-Anlagen aufgelegt, dafür goss das Unternehmen einen bereits bestehenden Fonds in eine Eltif-Hülle. Insgesamt betreibt Schroders heute vier Strategien als Eltifs.

Eltifs investieren in langfristige Projekte und Unternehmen, die nicht an Börsen notiert sind. Durch eine Novellierung der europäischen Eltif-Regeln erfährt die zunächst kaum beachtete Fondsart seit Januar 2024 vermehrtes Interesse durch Anleger - worauf Fondsgesellschaften mit Neuauflegungen reagieren.

Über Schroders

