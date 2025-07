Die Fondsgesellschaft Schroders bietet in ihrer Private-Markets-Sparte, Schroders Capital, einen bestehenden Private-Markets-Fonds jetzt auch als Eltif an. Der „Schroders Semi-Liquid Global Private Equity Eltif“ verfolgt dieselbe Anlagestrategie wie der 2019 aufgelegte Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity, der bei Anlegern offenbar sehr gut ankommt: Im fünften Jahr nach seiner Auflegung verwaltet er umgerechnet rund 2,1 Milliarden Euro.

Die Strategie konzentriert sich auf Buyouts kleiner und mittelgroßer Unternehmen in Nordamerika und Europa und ist dabei auf Co-Investments und GP-geführte Sekundärinvestitionen (General Partner-led Secondary Investments, eine spezielle Form von Private-Equity-Transaktionen) spezialisiert – was Schroders als „kosteneffiziente Möglichkeit, in Private Equity zu investieren“ anpreist.

Beliebte Strategie im neuen Gewand

Der bestehende Flagship-Fonds habe seit seiner Auflegung im September 2019 bis April 2025 in der IA-USD-Anteilsklasse eine annualisierte Rendite von 14,3 Prozent erzielt, betont Schroders. In den neuen Eltif können Anleger ab einer Mindestanlagesumme von 10.000 Euro investieren.

„Es gibt ein stark steigendes Interesse an Privatmarkt-Investments bei Privatanlegern in Deutschland, die in der Vergangenheit jedoch keine oder nur sehr begrenzte Anlagemöglichkeiten in diesem Bereich vorfanden“, erläutert Georg Wunderlin, Chef von Schroders Capital, die Idee hinter der Auflegung des Eltif aus Sicht seines Unternehmens.

Der neue Fonds profitiert von der im Januar 2024 in Kraft getretenen Eltif-Reform. In ihrem Zuge wurden die Regelungen rund um die Anlagehülle „Eltif“ europaweit vereinfacht und anlegerfreundlicher gestaltet. Eltifs sollen auch nicht-professionellen Investoren einen Zugang zu nicht-börsennotierten Anlagen verschaffen.

Der neue Schroders-Eltif ist als nachhaltig gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert. Die Auflegung soll das bestehende Angebot von semi-liquiden Fonds in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, Immobilien und Infrastruktur bei Schroders ergänzen.

Über Schroders und Schroders Capital

Schroders Capital ist die Private-Markets-Tochter von Schroders und verwaltet ein Vermögen von 99,3 Milliarden US-Dollar, wobei das Haus auch zugesagtes Kapital und sogenannte „Inhouse-Cross-Bestände“ – Beteiligungen an anderen Fonds des Hauses – mitzählt. Das Mutterhaus Schroders verwaltete zum 31. März insgesamt 758,4 Milliarden britische Pfund (rund 874 Milliarden Euro) Kundenvermögen.