Ein aus Deutschland gesteuerter Mischfonds von Schroders überschreitet die Milliardenmarke. Die Rendite seit 2018 liegt bei 5,9 Prozent pro Jahr.

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Der konservative Mischfonds Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (LU0776414756) hat im zweiten Quartal 2026 erstmals mehr als 1 Milliarde Euro verwaltet. Ingmar Przewlocka managt den Fonds, Anna Podoprigora arbeitet als Co-Portfoliomanagerin.



Seit das heutige Fondsmanagement die Strategie im September 2018 übernommen hat, erzielte der Fonds eine kumulierte Performance von 56,6 Prozent. Das entspricht einer annualisierten Rendite von 5,9 Prozent.

Über alle wesentlichen Zeiträume hat der Fonds den Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe geschlagen, wie ein Blick in unsere Datenbank zeigt. Auf Sicht von einem, drei und fünf Jahren liege er im ersten beziehungsweise zweiten Perzentil. Morningstar bewertet den Fonds mit fünf Sternen (Stand: 30. Juni 2026).

Die Strategie soll laut Schroders über unterschiedliche Marktphasen hinweg attraktive risikoadjustierte Erträge liefern und ruht auf drei Säulen:

einem taktischen Futures-Overlay für die Allokationsflexibilität

einer aktiven Allokation innerhalb der einzelnen Assetklassen

sowie dem vollständigen Multi-Asset-Instrumentarium. Dazu zählt Schroders Edelmetalle, Rohstoffe, Insurance-Linked Securities und Währungen als eigenständige Diversifikationsbausteine.

„Die Herausforderung besteht nicht allein darin, Chancen zu finden, sondern zu verstehen, wo sich die Risiken konzentrieren“, sagt Przewlocka, der bei Schroders das Multi-Asset-Geschäft als Head of Unconstrained Multi-Asset, Europe, verantwortet. „Für uns ist es wichtiger denn je, zu wissen, welche Rolle jede einzelne Position im Portfolio spielt und welchen Wechselwirkungen sie unterliegen.“

Als Vertriebsargument nennt Schroders auch den Standort. „Neben der herausragenden Wertentwicklung haben sich viele unserer Kunden und Vertriebspartner auch für diese Strategie entschieden, weil das Portfoliomanagement-Team in Deutschland sitzt“, kommentiert Alexander Prawitz, Country Head Deutschland, Österreich, CEE & Mediterranean. Anleger hierzulande suchten „nach Renditen oberhalb der Sparzinsen bei begrenztem Risiko“.

Schroders verwaltete zum 30. Juni 2026 ein Vermögen von 1.007,4 Milliarden Euro. Das 1804 gegründete Haus ist im FTSE 100 notiert, kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 9,5 Milliarden Pfund und ist an 36 Standorten tätig. Die Gründerfamilie hält weiterhin rund 44 Prozent der Aktien.

Anfang des Jahres wurde die Übernahme durch Nuveen angekündigt. Für 9,9 Milliarden Pfund – umgerechnet 13,5 Milliarden US-Dollar – übernahm der US-Vermögensverwalter das britischen Traditionshaus.