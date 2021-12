Schroders mit neuem USA-Fonds

Joanna Shatney, Managerin des US Alpha Fund von Schroders, wird ein konzentriertes Portfolio von 20 bis 30 Aktien von Großunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufbauen. Darüber hinaus kann die Managerin bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens in bar oder in Geldmarktanlagen halten.Fondsmanagerin Shatney ist Leiterin des Aktienteams, das sich auf Papiere amerikanischer Großkonzerne spezialisiert. Neben dem US Alpha Fund managt sie auch die US-Aktienfonds Schroder ISF US All Cap (WKN: A0KE61) und Schroder ISF US Large Cap (WKN: A0JJ0S).