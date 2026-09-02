Nach dem Start vor knapp einem Jahr legt Schroders zwei weitere aktive ETFs auf. Sie setzen auf günstig bewertete Qualitätsaktien und stützen sich auf eine 25 Jahre alte Strategie.

Neuemission Schroders bringt zwei aktive Aktien-ETFs für Europa und Japan an die Börse

Beide Fonds setzen auf regionale Aktienstrategien, die ein Team aktiv steuert – der eine für Europa, der andere für Japan.

Diese 20 ETF-Anbieter sammelten im ersten Halbjahr die meisten Milliarden ein

Der Vermögensverwalter Schroders legt zwei weitere aktiv verwaltete börsengehandelte Indexfonds auf. Anleger können den Schroder Europe Equity Active ETF (ISIN: IE000RJ3QL33) und den Schroder Japan Equity Active ETF (ISIN: IE000MMDB5G8) an der Deutschen Börse (Xetra) handeln. Notierungen an der Londoner Börse, an der Borsa Italiana und an der Schweizer Börse Six sollen folgen.

Beide Fonds setzen auf regionale Aktienstrategien, die ein Team aktiv steuert – der eine für Europa, der andere für Japan. Die Manager suchen gezielt nach Unternehmen mit günstiger Bewertung (Value) und hoher Qualität. Als Vergleichsindex dient dem Europa-Fonds der MSCI Europe Net Total Return Index, dem Japan-Fonds der MSCI Japan Net Total Return Index.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Viertes und fünftes Produkt binnen eines Jahres

Mit den beiden Fonds führt Schroders seine noch junge Reihe aktiver Ucits-ETFs fort. Den Anfang machte das Haus im September 2025 mit den ersten beiden aktiven Ucits-ETFs. Im ersten Halbjahr 2026 kamen ein globaler Aktienfonds und ein Fonds für US-Aktien hinzu. Keine zwölf Monate nach dem Start verwaltet die Ucits-ETF-Reihe nach Unternehmensangaben nun rund 3,7 Milliarden US-Dollar (Stand: 7. August 2026).

Dieselbe Handschrift wie die Global-Core-Strategie

Die neuen Fonds folgen derselben Anlagephilosophie und demselben Vorgehen wie die bereits bestehenden Aktien-ETFs des Hauses. Sie ähneln der Strategie Schroder QEP Global Core. Verantwortlich ist jeweils das Team Quantitative Equity Products (QEP) von Schroders.

Die Global-Core-Strategie gibt es seit mehr als 25 Jahren. Nach Angaben von Schroders übertraf sie ihren Vergleichsindex in 21 von 26 Kalenderjahren.

Die beiden Fonds im Überblick