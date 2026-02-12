Nuveen zahlt 13,5 Milliarden US-Dollar für Schroders. Aus US-Dominanz und europäischer Expertise entsteht ein 2,5-Billionen-Gigant. Die Analyse zum Megadeal.

Als die Familie Schroder vor über zwei Jahrhunderten ihr Bankhaus in London gründete, konnte niemand ahnen, dass ausgerechnet ein amerikanischer Pensionsfonds-Manager das letzte Kapitel der Unabhängigkeit schreiben würde. Doch im Februar 2026 tat Nuveen genau das: Für 9,9 Milliarden Pfund – umgerechnet 13,5 Milliarden US-Dollar – übernimmt der US-Vermögensverwalter den britischen Traditionsverwalter. Die Rechnung ist simpel wie spektakulär: 590 Pence je Aktie in bar, plus bis zu 22 Pence an Dividenden. Das entspricht einer Prämie von 29 Prozent auf den Schlusskurs vom 11. Februar, dem Tag vor der Ankündigung.

Mit diesem Deal entsteht ein neuer Gigant im globalen Asset Management. Das kombinierte verwaltete Vermögen beläuft sich auf fast 2,5 Billionen US-Dollar. Doch wer glaubt, hier gehe es nur um schiere Größe, greift zu kurz. Der Deal folgt einer präzisen strategischen Logik – und ist teuer erkauft.

Die Vorgeschichte: Schroders macht sich fit für den Verkauf

Schroders befand sich zum Zeitpunkt der Übernahme nicht in einer Notlage. Im Gegenteil: Das Unternehmen hatte unter Richard Oldfield, der erst im November 2024 den Posten des Group CEO übernommen hatte, ein ehrgeiziges Transformationsprogramm eingeleitet. Im März 2025 präsentierte er einen Dreijahresplan mit einem klaren Ziel: 150 Millionen Pfund jährliche Netto-Kosteneinsparungen bis Ende 2027.

Das Programm zeigte bereits im ersten Quartal 2025 Wirkung. Schroders meldete Einsparungen von 20 Millionen Pfund. Bis zum Jahresende 2025 waren es bereits 75 Millionen Pfund, die das Kosten-Ertrags-Verhältnis von 75 Prozent auf 71 Prozent drückten. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 25 Prozent auf 756,6 Millionen Pfund. Die bereinigte operative Gewinnmarge je Aktie kletterte um 29 Prozent auf 36,6 Pence.

Die Transformation umfasste nicht nur Kostensenkungen. Schroders schloss seinen Convertibles-Desk, veräußerte das Immobiliengeschäft in München, zog sich aus dem Private-Credit-Geschäft in Australien zurück und kündigte Exits in Brasilien, Südkorea und Indonesien an. Zudem übertrug Schroders sein Geschäft mit Privatkunden (Schroders Personal Wealth) an Lloyds.

Kurz gesagt: Oldfield machte Schroders „fit für den Verkauf“. Die Restrukturierung beseitigte Doppelstrukturen, konzentrierte sich auf marktführende Kapazitäten im öffentlichen Markt und baute die Privatmarkt-Sparte Schroders Capital aus. Das Nettoneugeschäft drehte von minus 10,8 Milliarden Pfund im Jahr 2024 auf plus 11,2 Milliarden Pfund im Jahr 2025. Schroders meldete ein Rekord-AUM von 823,7 Milliarden Pfund. Mehr als 70 Prozent der Vermögenswerte übertrafen ihre Vergleichsindizes auf Ein-, Drei- und Fünf-Jahres-Sicht – die stärkste Performance seit 2021.

All das machte Schroders zu einem attraktiven Akquisitionsziel. Nuveen übernahm ein Unternehmen, das seine größten Effizienzsteigerungen bereits eingeleitet hatte.

Warum zahlt Nuveen so viel?

Die Bewertung wirft Fragen auf. Nuveen zahlt rund 16,1-fache des bereinigten operativen Gewinns je Aktie von 2025 (590 Pence geteilt durch 36,6 Pence). Berücksichtigt man die bis zu 22 Pence an Dividenden, steigt das Multiple auf 16,7. Bezogen auf den bereinigten operativen Gewinn nach Steuern kommuniziert Nuveen ein Multiple von etwa 17.

Zum Vergleich: BNP Paribas zahlte 2025 für Axa Investment Managers rund 5,4 Milliarden Euro Gesamtwert, was einem Multiple von etwa 15 auf die Earnings 2023 entsprach. Nuveen zahlt also mehr – deutlich mehr. Doch die Zahlen allein erzählen nicht die ganze Geschichte.

Schroders bringt nicht nur verwaltetes Vermögen in die Ehe ein. Das Unternehmen verfügt über hochmargiges „Sticky Capital“ – Vermögenswerte, die weniger volatil auf Marktschwankungen reagieren und höhere Gebührenstrukturen erlauben. Dazu zählt das Wealth-Management-Geschäft mit 136,3 Milliarden Pfund AUM (Stand Q3/2025), mit dem Gelder für Privatkunden, Stiftungen und Family Offices verwaltet werden. Dieser Kanal bietet Nuveen direkten Zugang zu europäischen High-Net-Worth-Anlegern, denen nun Nuveens US-Alternative-Produkte angeboten werden können.

Zudem ist da Schroders Capital, die Privatmarkt-Sparte. Sie verwaltet über 70 Milliarden Pfund in Private Equity, Private Debt und Insurance-Linked Securities. 2025 erzielte Schroders Capital ein Nettoneugeschäft von mehr als 4 Milliarden Pfund. Kombiniert mit Nuveens Private-Markets-AUM von 316 Milliarden Dollar entsteht eine Plattform mit über 414 Milliarden Dollar in alternativen Anlagen. Das ist ein Schwergewicht, das in der Lage ist, institutionelle Investoren und Wealth-Kanäle gleichermaßen zu bedienen.

Ein weiterer Faktor: Die Unterstützung der Schroders-Gründerfamilie. Treuhandgesellschaften, die rund 41 Prozent der Schroders-Aktien halten, haben unwiderrufliche Zusagen gegeben, für den Deal zu stimmen. Diese Unterstützung der Familie Schroder, die das Unternehmen über 220 Jahre lang geprägt hat, signalisiert dem Markt Stabilität und Vertrauen in die langfristige Strategie von Nuveen.

Komplementarität statt Kannibalisierung

Die strategische Logik hinter der Fusion liegt in der Schaffung einer führenden „Public-to-Private“-Plattform. Professionelle Investoren suchen zunehmend nach Lösungen, die das gesamte Spektrum von liquiden öffentlichen Märkten bis hin zu illiquiden Privatmärkten abdecken. Nuveen und Schroders ergänzen sich hier nahezu ideal.

Im Gegensatz zum BNP-Deal, der primär eine europäische Konsolidierung zur Kostenreduzierung und Kapitalschonung war, ist der Nuveen-Schroders-Merger eine globale Expansionsstrategie. Nuveen zahlt für Schroders ein höheres Multiple (etwa 1,2 Prozent des AUM im Vergleich zu etwa 0,6 Prozent bei BNP/Axa). Dies lässt sich durch Schroders Unabhängigkeit, die starke Marke im Wealth Management und das signifikante Wachstumspotenzial in den Privatmärkten rechtfertigen.

Während Axa IM vollständig in die IPS-Sparte von BNP Paribas integriert wurde, wird Schroders für mindestens zwölf Monate als eigenständige Gruppe innerhalb von Nuveen operieren. Kurz gesagt: Nuveen kauft „Fähigkeiten“ und „Marktzugang“, nicht nur AUM.

Nuveens Stärken: US-Dominanz und Real Assets

Nuveen ist der Investmentarm von TIAA, einem der größten Altersvorsorge-Anbieter der USA. Mit 340 Milliarden Dollar in alternativen Anlagen ist Nuveen ein weltweiter Akteur in Immobilien, Infrastruktur und Private Credit.

In der Infrastruktur verwaltet Nuveen rund 36 Milliarden Dollar und hat 2025 eine dedizierte globale Infrastruktur-Plattform geschaffen, um die Nachfrage nach Investitionen in die Energiewende und digitale Transformation zu bedienen. Zudem ist Nuveen einer der größten Verwalter von Kommunalanleihen mit 190 Milliarden Dollar AUM (Stand: August 2025).

Im Immobiliensektor gehört Nuveen Real Estate mit 141 Milliarden Dollar AUM (Stand: 31. Dezember 2024) zu den weltweit größten Managern. Der Fokus liegt auf erschwinglichem Wohnraum, Logistik und Life Sciences. Als laut eigener Aussage weltweit größter institutioneller Investor in Ackerland (11 Milliarden Dollar AUM, Stand: 31. August 2025) besetzt Nuveen zudem eine Nische, die Schroders bisher nicht in diesem Umfang abdeckte.

Geografisch ist Nuveen stark US-lastig: 93,5 Prozent des AUM stammen aus Amerika, nur 4 Prozent aus EMEA und 2,5 Prozent aus APAC (siehe Rule 2.7). Diese Konzentration ist zugleich Stärke und Schwäche. Der Zugang zu europäischen und asiatischen Märkten war bislang begrenzt.

Schroders Stärken: Europa und Wealth Management

Schroders bringt genau das ein, was Nuveen fehlt: eine starke europäische Präsenz und ein erstklassiges Wealth-Management-Netzwerk. Die AUM-Verteilung von Schroders zeigt 64 Prozent EMEA, 25 Prozent APAC und nur 12 Prozent Amerika.

Das Wealth Management ist wie bereits gesagt ein Kronjuwel. Mit Marken wie Cazenove Capital verwaltet Schroders 126,8 Milliarden Pfund für Privatkunden und Stiftungen. Dies bietet Nuveen einen direkten Kanal zu europäischen High-Net-Worth-Anlegern.

Schroders Capital, die Privatmarkt-Sparte, hat sich auf Private Equity, Private Debt und Insurance-Linked Securities spezialisiert. Mit über 70 Milliarden Pfund AUM und einem Nettoneugeschäft von 4,5 Milliarden Pfund im Jahr 2025 zeigt die Sparte Dynamik.

Im Bereich der aktiven Aktienfonds bleibt Schroders ein Schwergewicht, insbesondere in Schwellenländern und bei nachhaltigen Anlagestrategien. Der Schroders Global Sustainable Growth Fund hat über einen Zehn-Jahres-Zeitraum bis Ende 2025 eine annualisierte Netto-Rendite von mehr als 13 Prozent erzielt.

Wo überlappt es sich, wo nicht?

Überlappungen finden sich primär in globalen Large-Cap-Aktien- und Standard-Renten-Fonds. Hier könnte Nuveen die Teams konsolidieren, wobei Schroders vermutlich die Führung für europäische und Schwellenländer-Strategien übernehmen wird, während Nuveen die US-zentrierten Portfolios dominiert.

Ein interessanter Aspekt ist die Einführung von aktiven ETFs durch Schroders im Jahr 2025, ein Bereich, in dem Nuveen ebenfalls Ambitionen hat und nun von Schroders Infrastruktur profitieren kann.

Die eigentliche Komplementarität liegt jedoch woanders: Nuveen bringt US-Retirement- und Insurance-Distribution, Schroders europäisches Wealth Management und APAC-Präsenz. Nuveen dominiert bei Real Assets wie Ackerland und Timberland, Schroders bei erneuerbaren Energien und Infrastruktur.

Im Fixed-Income-Bereich wird die kombinierte Plattform mit 613 Milliarden Dollar AUM zu einem der weltweit führenden Multi-Sektor-Bond-Manager.

Die Fonds: Wer hat was?

Für professionelle Investoren ist die Analyse der Flaggschiff-Produkte entscheidend. Der Deal vermeidet weitgehend die Kannibalisierung, da die Fondsangebote oft unterschiedliche regionale Schwerpunkte oder methodische Ansätze haben.

Nuveens Flaggschiffe

Nuveen ist in den USA fast synonym mit Altersvorsorge-Lösungen. Der milliardenschwere Nuveen Lifecycle 2025 Fund ist ein Paradebeispiel für eine „Target Date Strategy“, die Aktien, Anleihen und direkte Immobilieninvestments kombiniert. Die Performance lag per Ende 2025 bei 13,02 Prozent (ohne Verkaufsgebühren).

Im Bereich der Alternativen bietet der Nuveen Churchill Private Capital Income Fund institutionellen Anlegern Zugang zu Privatkrediten für mittelständische US-Unternehmen. Der Nuveen Global Cities REIT ist eine zentrale Säule der Immobilienstrategie, die weltweit in ertragsstarke Gewerbeimmobilien investiert.

Schroders Flaggschiffe

Schroders hat sich im Bereich ESG eine Vorreiterrolle erarbeitet. Der Schroders Global Sustainable Growth Fund hat über einen Zehn-Jahres-Zeitraum bis Ende 2025 eine annualisierte Netto-Rendite von 13,1 Prozent erzielt. Die Strategie konzentriert sich auf Unternehmen, die langfristigen Wert durch nachhaltige Geschäftsmodelle schaffen.

Im Bereich Multi-Asset ist der Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth ein wichtiges Produkt. Das Ziel: über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren eine Rendite von 4,5 Prozent über dem Drei-Monats-Euribor zu erzielen, bei einer Volatilität, die nur zwei Drittel der globalen Aktienmärkte beträgt.

Bei den Aktien verwaltet Schroders 225,1 Milliarden Pfund, bei Fixed Income 87 Milliarden Pfund und bei Multi-Asset 102,4 Milliarden Pfund. Core Solutions (OCIO/Fiduciary) machen 118,6 Milliarden Pfund aus.

Branding: Die Formel 1 als globale Bühne

Ein Novum für Nuveen ist die massive Investition in globales Branding. Seit Januar 2026 ist Nuveen der offizielle Asset-Management-Partner des Atlassian Williams F1 Teams. Diese Partnerschaft ist symbolisch für die neue globale Ausrichtung des Unternehmens.

Nuveen-Chef Bill Huffman betonte die Parallelen zwischen Rennsport und Investmentmanagement: Beide erfordern „außergewöhnliche Menschen, modernste Technologie und eine unerbittliche Entschlossenheit, marginale Gewinne zu erzielen“.

Das Nuveen-Branding wird prominent auf dem FW48-Rennwagen von Carlos Sainz und Alex Albon zu sehen sein – insbesondere über dem Lenkrad und auf dem inneren Heckflügel. Das signalisiert, dass Nuveen bereit ist, beträchtliche Ressourcen aufzuwenden, um seine Marke außerhalb der USA bekannt zu machen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Übernahme von Schroders wichtig, da Nuveen nun eine Marke etablieren muss, die sowohl im institutionellen Sektor als auch im europäischen Wealth Management als erstklassig wahrgenommen wird.

Die Köpfe hinter dem Deal

Der Erfolg dieser Mega-Fusion hängt maßgeblich von der Führung ab. Die beteiligten Personen bringen unterschiedliche Erfahrungen mit.

Thasunda Brown Duckett, Chef von TIAA, ist die treibende Kraft hinter der Expansion. Mit ihrer Erfahrung als ehemalige Leiterin des Privatkundengeschäfts bei J.P. Morgan Chase versteht sie die Dynamik von Kundenbeziehungen und Markenbildung. Unter ihrer Führung hat TIAA die Mission ausgeweitet, Altersvorsorge für alle Amerikaner – und nun global – zugänglich zu machen.

Bill Huffman, Chef von Nuveen, ist der Architekt der modernen Nuveen-Strategie. Er hat das Unternehmen durch organische Entwicklung und strategische Zukäufe zu einem Marktführer bei Alternativen geformt. Seine Entscheidung, London als Hauptsitz für das Nicht-US-Geschäft beizubehalten, zeigt ein feines Gespür für die Erhaltung der Unternehmenskultur von Schroders.

Richard Oldfield, Chef von Schroders, hat Schroders schlanker aufgestellt. Durch die konsequente Fokussierung auf Kosten und die Stärkung von Schroders Capital hat er den Marktwert des Unternehmens gesteigert. Er wird Schroders weiterhin leiten und in das Executive Management Team von Nuveen aufrücken, was Kontinuität für Kunden und Mitarbeiter verspricht.

Die Komplexität der Transaktion spiegelt sich in den beteiligten Beraterfirmen wider: Nuveen wurde finanziell von BNP Paribas und rechtlich von Clifford Chance beraten. Schroders setzte auf Wells Fargo Securities International, Barclays und J.P. Morgan Cazenove als Finanzberater.

Fazit: Ein Signal an die Branche

Die Konsolidierung zwischen Nuveen und Schroders reiht sich in einen globalen Trend ein. Die Mittelklasse der Asset Manager steht unter Druck. Um im heutigen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, ist entweder eine extreme Spezialisierung oder eine massive Skalierung über alle Anlageklassen hinweg erforderlich.

Die Übernahme von Schroders durch Nuveen ist kein defensiver Rettungsschirm, sondern ein offensiver Schachzug. Für Investoren entsteht eine Plattform, die alternative und traditionelle Anlagen – von Ackerland in den USA über Privatkredite für den Mittelstand bis zu nachhaltigen europäischen Aktienstrategien – unter einem Dach vereint, verteilt über mehr als 40 Märkte weltweit. In Zeiten volatiler Märkte und sinkender Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen könnte dieses Public-to-Private-Modell zum Standard der Zukunft werden.

Ob der Preis von fast 10 Milliarden Pfund gerechtfertigt ist, wird sich an der Fähigkeit messen, Schroders’ europäische Vertriebskanäle mit Nuveens amerikanischen Privatmarkt-Produkten zu verbinden – und daran, ob die besten Köpfe beider Häuser an Bord bleiben. Die Antwort darauf wird nicht auf der Rennstrecke entschieden, sondern in den Portfolios.