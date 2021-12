Schroders Personalmeldung Neuzugang für Schroders Emerging Market Debt Relative Return-Team

Schroders erweitert sein New Yorker Emerging Market Debt Relative Return-Team. Ab sofort zeichnet Denis Parisien als Portfolio Manager verantwortlich. Er wird sich auf Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern fokussieren und unter Führung von James Barrineau, Co-Head of Emerging Market Debt Relative Return, beim Management bestehender Portfolios unterstützen.Parisien kommt von der Deutschen Bank Securities, New York, wo er vier Jahre als Head of Emerging Market Corporate Debt Research and Strategies tätig war. Unter anderem hat er dort die Analyse neu gestaltet und eine Research-Plattform für Emerging Markets entwickelt, die Fundamentaldaten mit einer relativen Value-Analyse kombiniert. Davor arbeitete er bei Santander Investment Securities als Executive Director und Head of Latin American Fixed Income Research. Bei der Standard New York Securities, Miami, zeichnete er rund fünf Jahre als Senior Vice Präsident und Head of Research verantwortlich.Sein neuer Vorgesetzter James Barrineau freut sich über den Team-Zuwachs: „Denis Parisien verfügt über sehr beeindruckende Erfahrungen in der Analyse von Schwellenländeranleihen. Wir sind davon überzeugt, dass er einen wertvollen Beitrag leisten wird, wenn wir unsere Präsenz an den weltweiten Fixed-Income-Märkten kontinuierlich ausbauen.“ Und auch Parisien freut sich auf seine neue Rolle: „Nachdem ich nun viele Jahre Investmentmanager mit Sell-Side-Research versorgt habe, freue ich mich, meine Erfahrungen, Instrumente und Strategien direkt für die Käuferseite bei Schroders einbringen zu können.“Profitieren werden vor allem die Kunden von diesem Neuzugang, glaubt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroders Investment Management GmbH: „Besonders im Anleihensegment gilt es, neue Wege zu beschreiten. Ein innovatives und exzellentes Research liefert hierfür die beste Grundlage. Wir glauben, dass vor allem in den Märkten der Schwellenländer Potenzial steckt, das wir künftig mit der Erfahrung und dem Know-how von Denis Parisien noch gezielter nutzen können.“