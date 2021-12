Schroders stellt Inflationsexperten von Goldman Sachs ein

Dogra war zuvor Partner bei Goldman Sachs International in London, wo er für die Bereiche Renten, Währungen und Rohstoffe verantwortlich zeichnete. Sein Schwerpunkt war die Zins- und Inflationsanalyse für die weltweiten Anleihenmärkte.Der Schroder ISF Global Managed Currency kann in jede Währung weltweit investieren. Derzeit betrachtet das Management vor allem die Devisenmärkte der Schwellenländer als besonders interessant. Der Fonds, der im Juni 2009 in der Währungsklasse Euro aufgelegt wurde, soll demnächst für deutsche Anleger auch in der Euro-Hedged-Variante erhältlich sein.