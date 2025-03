Das britische Traditionshaus Schroders reagiert auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Vermögensverwaltungsbranche mit einem umfassenden Sparprogramm und der Erweiterung seiner Produktpalette. Der im November angetretene Konzernchef Richard Oldfield kündigte bei der Vorstellung der Jahresergebnisse an, die jährlichen Kosten um 150 Millionen britische Pfund zu senken.

„Wir werden uns auf unsere beträchtlichen Stärken konzentrieren und haben unsere Herausforderungen fest im Griff“, erklärte Oldfield. Der Vermögensverwalter plant, seine Cost-Income-Ratio, also das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, von derzeit 75 auf unter 70 Prozent zu drücken. Ob die Einsparungen mit einem Stellenabbau verbunden sein werden, ließ das Unternehmen offen.

Trotz der anhaltenden Abflüsse von Kundengeldern konnte Schroders sein verwaltetes Vermögen im vergangenen Jahr um 4 Prozent auf 779 Milliarden Pfund steigern. Netto zogen Anleger 4,7 Milliarden Pfund ab. Der operative Gewinn sank um 3 Prozent auf 640,5 Millionen Pfund, während der Gewinn vor Steuern um 14 Prozent auf 558,1 Millionen Pfund zulegte.

Schroders will Private Markets und aktive ETFs ausbauen

Parallel zur Straffung der Organisation kündigte Oldfield eine Fokussierung auf besonders profitable Geschäftsbereiche wie Alternative Investments an. Überraschend verkündete er zudem den Einstieg in das europäische ETF-Geschäft: Noch in diesem Jahr will Schroders aktive ETFs in Europa auflegen. Bislang bietet der Asset Manager börsengehandelte Fonds nur in Australien und den USA an.

Exklusiv-Report 2024 50 Milliarden in aktive ETFs: Warum professionelle Investoren jetzt handeln Der europäische Markt für aktive ETFs wächst rasant: Innerhalb eines Jahres hat sich das verwaltete Vermögen um 50 Prozent auf fast 50 Milliarden Euro erhöht. Deutschland nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. In diesem exklusiven Report erfahren Sie, wie führende Asset Manager Research-Expertise und ETF-Effizienz verbinden – und warum 80 Prozent der befragten Investoren bereits in diese innovative Anlageklasse investieren oder dies planen. Jetzt lesen! Jetzt lesen!

Mit diesem Schritt folgt Schroders einem deutlichen Branchentrend. In den vergangenen Wochen hatten bereits mehrere etablierte Fondsgesellschaften wie M&G, Jupiter und DJE Kapital ähnliche Pläne angekündigt oder erste ETFs an der Börse notiert.

Schroders zielt mit den geplanten ETFs auf den wachsenden Markt für kostengünstige, börsengehandelte Produkte, die jedoch im Gegensatz zu klassischen ETFs aktiv gemanagt werden. „Wir wollen den Zugang unserer Kunden zu globalen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren verbessern“, teilte das Unternehmen mit. Mit diesem Schritt reagiert der Vermögensverwalter auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Anlagelösungen bei gleichzeitig niedrigen Kosten und hoher Liquidität.

Schroders verkleinert Führungsgremium

Die Transformation von Schroders umfasst auch strukturelle Änderungen. Ein verschlanktes Führungsgremium von neun Personen ersetzt das bisherige 23-köpfige Management-Komitee. Zudem wurde im November 2024 eine Transformationsabteilung eingerichtet, die bereits erste Einsparungen realisiert haben soll. Nach Unternehmensangaben wurden im ersten Quartal 2025 bereits jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 20 Millionen Pfund erzielt. Bis Ende des Jahres sollen es 40 Millionen Pfund sein.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Umstrukturierung soll nach Angaben des Vermögensverwalters innerhalb von zwei Jahren einen positiven Effekt auf das Ergebnis haben. Der Konzern rechnet mit Kosten für die Umsetzung in Höhe von rund 200 Millionen Pfund, die hauptsächlich in den ersten beiden Jahren anfallen werden.