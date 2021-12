Schroders und Lloyds Banking Group Neues Joint Venture berät wohlhabende UK-Kunden

Schroders und Lloyds Banking Group gründen ein neues Finanzplanungsunternehmen mit Namen Schroders Personal Wealth, welches wohlhabenden Kunden in Großbritannien Finanzplanungsleistungen anbieten soll. Das eigenständige Unternehmen werde den Kunden von Lloyds Private Banking und Bank of Scotland Private Banking ab Juni 2019 zur Verfügung stehen. Ab dem vierten Quartal 2019 will man sich – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden – für den weiter gefassten britischen Markt öffnen. Schroders Personal Wealth greife bei den geplanten Dienstleistungen auf die Technologie von Benchmark Capital zu, einem zu Schroders zählenden Unternehmen. Den Posten als Geschäftsführer von Schroders Personal Wealth soll James Rainbow übernehmen.

„Der britische Markt für Vermögensverwaltung wächst“, sagt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management. „Wegen der 2015 in Großbritannien deutlich erweiterten Freiheiten bei der Altersversorgung geht die Verantwortung dafür zunehmend auf den Einzelnen über.“ Schroders Personal Wealth könne mit einer klaren und transparenten Dienstleistung einen Beitrag zur Deckung dieses Finanzplanungsbedarfs leisten, so Küssner.