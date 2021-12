Schroders verliert Anleihe-Chef

Nach acht Jahren verlässt Adam Cordery Schroders , um sich neuen Aufgaben zu widmen. Der 42-jährige Adam Cordery arbeitete seit 2004 für Schroders. Davor verantwortete der Rentenspezialist die europäischen Hochzinsanleihen bei Invesco.Als seinen Nachfolger ernennt Schroders Patrick Vogel. Er übernimmt ab August die Leitung der europäischen und britischen Kreditabteilung und die Verantwortung für den fast 4 Milliarden Euro schweren Rentenfonds Schroder Euro Corporate Bond (WKN: 577941).Vogel kommt von Legal and General, wo er derzeit noch Chef der europäischen Kreditabteilung ist. In seiner neuen Position wird er an Karl Dasher, dem Leiter der Rentenabteilung von Schroders, berichten.