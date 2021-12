Schroders verstärkt deutsche Vertriebsmannschaft

Gülcan Elmas verstärkt das von Vertriebsdirektor Clemens Bertram geleitete Privatkunden-Team des Vermögensverwalters. Ab dem 1. Mai wird Tobias Eppler als Vertriebsassistent für das Großkunden-Team von Schroders tätig sein. In dieser Funktion wird der 28-jährige an die Vertriebsdirektoren Joachim Nareike und Alexander Prawitz berichten. Gülcan Elmas kommt von F&C Asset Management in London, wo sie über zwei Jahre als Fondsmanagerassistentin tätig war. Tobias Eppler war vor seinem Wechsel zu Schroders für die BHF-Bank in Frankfurt tätig, wo er als Mitarbeiter des Geschäftbereichs Strukturierte Produkte die Vertriebsmitarbeiter mit Aufgaben im Sales und Marketing unterstützte.