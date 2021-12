Schroders verstärkt Vertrieb

Der britische Vermögensverwalter Schroder Investment Management hat eine neue Vertriebsleiterin für Süddeutschland. Ab sofort besetzt Julia Michaelis diese neu geschaffene Stelle und berichtet an den Schroders-Vertriebsdirektor Clemens Bertram. Sie soll Schroders Präsenz in Deutschland weiter ausbauen, heißt es vom Unternehmen.



Michaelis kommt von der Hypothekenbank Depfa, in der sie zuletzt für die Kundenbeziehungen in den deutschsprachigen Ländern sowie Ungarn, Tschechien und der Slowakei verantwortlich war.