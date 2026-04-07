Schroders befördert Georg von Wulffen intern. Ab Juli 2026 leitet er das gesamte Geschäft mit Wealth-Kunden und Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich.

Schroders befördert Georg von Wulffen zum Leiter Wealth Clients Germany & Austria. Die neue Funktion tritt er am 1. Juli 2026 an. Er folgt auf Max Bock, der zu Goldman Sachs Asset Management wechselt. Von Wulffen berichtet direkt an Alexander Prawitz, Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean.

Neue Aufgaben ab Juli 2026

Von Wulffen übernimmt die Steuerung des Gesamtgeschäfts mit Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich. Dazu kommt die Betreuung der Wholesale-Kunden. Bislang war er ausschließlich für das Wholesale-Geschäft zuständig.

Seit 2022 bei Schroders

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Von Wulffen kam im Juli 2022 als Vertriebsleiter Wholesale zur deutschen Niederlassung. Elf Jahre arbeitete er zuvor bei Allianz Global Investors in verschiedenen Vertriebsfunktionen. Außerdem war er mehrere Jahre als Portfoliomanager bei der Baden-Württembergischen Bank tätig. Der Diplom-Betriebswirt bringt damit Erfahrung aus Vertrieb und Portfoliomanagement mit.

Prawitz sagt: „Ich freue mich, dass wir einen ausgewiesenen Asset-Management-Experten aus den eigenen Reihen befördern konnten.“