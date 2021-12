Schroders Weitere Cazenove-Fonds verschmolzen

Schroders hat fünf in Irland angesiedelte Fonds von Cazenove Capital in seine Fondsplattform International Selection Fund (ISF) integriert. Bereits im Februar hatte der Vermögensverwalter die Cazenove-Fonds mit Domizil Kayman Inseln mit Schroders-Fonds verschmolzen. Alle bereits integrierten Fonds sind in der ISF-Range erhältlich.Cazenove Capital ist auf die drei Investmentbereiche britische und paneuropäische Aktien, Anleihen sowie Multi-Manager spezialisiert. Der Londoner Vermögensverwalter hat im August vergangenen Jahres den Vertrieb für seine Strategien an Schroders abgegeben.Folgende Cazenove-Strategien werden künftig über die ISF-Range von Schroders angeboten: