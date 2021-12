Redaktion 31.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Schüler-BU Continentale übernimmt nicht das volle Risiko

Die Continentale bietet mit ihrer neuen Berufsunfähigkeits-Versicherung für Schüler Schutz für Kinder ab zehn Jahren an. Es können maximal 1.000 Euro monatliche Rente versichert werden. Der volle Schutz kostet in den ersten drei Jahren die Hälfte des Beitrags, in den Folgejahren steigt die Prämie. Ein Gastbeitrag von Versicherungsmakler Philip Wenzel.