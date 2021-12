Nach Kritik an Wirecard-Mail Schütz verlässt Aufsichtsrat der Deutschen Bank

Alexander Schütz legt seine Funktion im Aufsichtsrat der Deutschen Bank nieder. Er habe sich dazu entschieden, das Gremium zur nächsten Hauptversammlung zu verlassen, teilt er mit. Das wäre der 27. Mai 2020. Schütz gehört dem Aufsichtsrat seit Mai 2017 an.

Der Manager war wegen einer Email in Zusammenhang mit dem pleitegegangenen Unternehmen Wirecard in die Kritik geraten. Er hatte Firmen-Chef Markus Braun im Februar 2019 geschrieben, Wirecard solle die „Financial Times“ wegen deren kritischer Berichte „fertigmachen“. Die Berichte hatten sich dann aber als wahr erwiesen, Wirecard meldete im Juni 2020 Insolvenz an. Als die Email bekannt wurde, bezeichnete die Deutsche Bank die Wortwahl darin als „inakzeptabel“ und ging auf Distanz zu Schütz.

Jetzt heißt es von ihm wörtlich in einer Stellungnahme:

Ich habe mich dazu entschieden, den Aufsichtsrat der Deutschen Bank zur nächsten Hauptversammlung zu verlassen. Es hat mir viel Spaß gemacht, die Zeit des Turnarounds der Deutschen Bank aktiv zu begleiten und das Managementteam neu mit auszurichten. Gleichzeitig freue ich mich, die durch mein Ausscheiden gewonnene Zeit anderen Verpflichtungen wie meiner Tätigkeit in dem seit Januar 2021 von mir angeführten Aufsichtsrat der Cyan Security AG widmen zu können. Ich wünsche den Mitarbeitern und den Aktionären der Bank sowie meinen Aufsichtsratskollegen alles Gute und viel Glück für die Zukunft.

Fondsanlegern ist Schütz vor allem als Vorstand der österreichischen Gesellschaft C-Quadrat Investment bekannt, die er 1991 mit gründete und heute noch mit leitet.