Schützenhilfe von einem Hacker-Angriff Ein-Mann-ETF-Bude sammelt in 8 Monaten 1,2 Milliarden Dollar ein

Der Beginn eines börsennotierten Investmentfonds gleicht ein wenig dem. Es gibt viele verschiedene Zulieferer und aufsichtsrechtliche Bestimmungen. Häufig gibt es Abstürze.Andrew Chanin, der 30 Jahre alte, kennt das nur zu genau. Er musste mitansehen, wie zwei seiner ersten drei ETFs verpufften. Sie wurden liquidiert, weil sie nicht genügend Gelder anziehen konnten, um die Ausgaben abzudecken. Ein dritter Fonds schaffte nur mit Hängen und Würgen den Start. Noch immer verfügt er lediglich über 3,6 Millionen Dollar an Aktiva.Chanin ließ sich aber davon nicht entmutigen - und startete im November den PureFunds ISE Cyber Security ETF (Symbol: HACK). Im Juli hatte er schon ein Volumen von 1,4 Milliarden Dollar -. Nach einem zweitägigen Einbruch der Aktienmärkte belief sich der Umfang am 25. August immer noch auf 1,2 Milliarden Dollar.Der Fonds bekam, der genau zur richtigen Zeit kam. Nur zwölf Tag nach der Aufnahme des Handels von HACK machte die Nachricht die Runde, dass ins Computersystem von Sony Pictures Entertainment. Sozialversicherungsnummern, Gehaltsdaten, E-Mails und andere Informationen wurden gestohlen. Der Angriff war ununterbrochen in den Nachrichten, was Computer-Sicherheit für viele zu einem unmittelbar anzugehenden Thema machte. Das Symbol HACK zeigte,PureFunds hat bis heute: Chanin. Er konkurriert mit einer Branche, die von, Vanguard und State Street bespielt wird. Doch Chanin war der erste am Markt mit einem ETF zum Thema Computer- Sicherheit und dem passenden Ticker.Derzeit gibt es weltweit etwa 6500 ETFs, die zusammen rund 3 Billionen Dollar (2,65 Milliarden Euro) verwalten. Fast an jedem Werktag kommt ein neuer Fonds heraus.. Dafür gibt es viele Gründe. Viele ETFs haben. Zudem können sie an Handelstagen so wie Aktien gekauft und verkauft werden.Chanin war im US-Bundesstaat New Jersey aufgewachsen. Er studierte an der Tulane University. Mit anderen Studenten flog er damals nach New York für Einstellungsgespräche bei dem Broker Kellogg Group. Er bekam die Stelle. Bei Kellogg wurde er zu einem. Er sorgte für Liquidität bei diversen Fonds. Später arbeitete er für Cohen Capital Group, einem anderen kleinen Broker.Viele Male sprach er mit Emittenten von ETFs. Er machte, die Cohen dann handeln würde. Eines Tages fragte ihn ein Emittent, warum er seine besten Ideen verschenke. Warum er nicht seinen eigenen ETF starte.Chanin und ein Freund von Cohen, Paul Zimnisky, machten Nägel mit Köpfen.verließen sie den Broker und gründeten PureFunds. Zimnisky übernahm die Rolle des CEO, und Chanin wurde COO. Zimnisky verließ PureFunds im Januar 2014 und ließ eine telefonische Anfrage mit der Bitte um Kommentar unbeantwortet.HACK ging schließlich am 12. November des vergangenen Jahres an den Start. Die ersten Sony-Schlagzeilen kamen am 24. November heraus. Der ETFs schnellte mit den Aktien aus dem Bereich Internet-Sicherheit nach oben. In Februar gab es einen, der in den US-amerikanischen Medien viel Aufmerksamkeit erhielt. Opfer war diesmal mit Anthem ein Krankenversicherungs-Unternehmen.Zwischen der Auflegung von HACK und dem 31. Juli erzielte der ETF einen Ertrag von 21,7 Prozent.: Der US- Leitindex Standard & Poor’s 500 schaffte im selben Zeitraum nur ein Plus von 4,7 Prozent.