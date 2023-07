Bonitätsauskunft Schufa per App abfragen – die Vor- und Nachteile von Bonify

Spätestens beim Anmieten einer neuen Wohnung kommt die Frage auf: Was steht eigentlich in meiner Schufa-Auskunft? Mit der App Bonify sollen Verbraucher:innen ihren Schufa-Basisscore jetzt einfach selbst abrufen können. Welche Vor- und Nachteile das hat und wie die Schufa eigentlich funktioniert, erklären wir hier.

Frau checkt Schufa-Auskunft per App: Die Auskunftei will transparenter werden, Verbraucherschützer warnen vor Datenkrake.

© Christin Jahns mit Canva

Egal, ob Vermieter:innen, Mobilfunkanbieter, Autohäuser oder Banken: Wer sich über die Zahlungsmoral seiner Kund:innen informieren möchte, kommt an der Schufa nicht vorbei. Die Auskunftei gibt pro Tag im Schnitt 320.000 Auskünfte an Unternehmen.

Schufa-Score-Abfrage per App: Was ist Bonify?

Verbraucher:innen, die wissen wollen, welche Infos zu ihrer Kreditwürdigkeit die Schufa eigentlich an Unternehmen weitergibt, können die gespeicherten Daten nun kostenlos über die App Bonify abrufen. Die Schufa hat die App Ende 2022 gekauft. In die App ist der sogenannte Basisscore integriert. Dieser Wert dient laut Schufa allerdings nur zur Selbsteinschätzung. App-Nutzer:innen sollen ihn zum Beispiel nicht an Vermieter:innen weitergeben, um die eigene Bonität zu beweisen.

Der Schufa-Basisscore ermöglicht eine branchenübergreifende Einschätzung der eigenen Bonität. Zur Berechnung werden nach Angabe des Unternehmens alle Branchenscores berücksichtigt. Knapp 40 Prozent macht dabei der Schufa-Score für Banken aus, da es sich hierbei um die meistgenutzte Datensammlung handele.

In Zukunft sollen Nutzer:innen über Bonify zudem benachrichtigt werden können, wenn sie einen Negativ-Eintrag bekommen. So sollen Verbraucher:innen besser verstehen können, wie ihr Schufa-Score zustande kommt.

Wie funktioniert die Schufa-Abfrage per App?

Um Bonify zu nutzen, muss man sich registrieren. Das funktioniert entweder mit dem Personalausweis oder über das eigene Bankkonto. Beim gegenwärtigen Verfahren gewähren Nutzer:innen Bonify mit ihrer Identifizierung 90 Tage Einblick in ihr Konto.

Nach der Registrierung sollen Nutzer:innen theoretisch ihren Schufa-Score einsehen können. Bislang funktioniert dies allerdings noch nicht. Nur über die Webversion der Anwendung ist dieser bereits abrufbar, die App soll dann in drei bis vier Wochen nachziehen.

Trotz der Verzögerung landete Bonify am Mittwoch prompt auf Platz 2 der Apple Download-Charts – was das Unternehmen auch den unzähligen Berichten über das neue Projekt zu verdanken haben dürfte.

Was sind die Vorteile von Bonify?

Der Schufa wird häufig vorgeworfen, eine Art Blackbox zu sein, da die genaue Berechnung des Scores vom Unternehmen nicht offengelegt wird. Mit der App soll die Arbeit der Auskunftei für Verbraucher:innen nun zumindest ein wenig transparenter werden.

„Die Möglichkeit, den persönlichen Schufa-Basisscore jederzeit kostenlos und digital einzusehen, ist ein weiterer Meilenstein in der Transformation der Schufa. Die neue Schufa verfolgt das Ziel, die Transparenz zu erhöhen und den Menschen künftig mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben“, sagt Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der Schufa Holding AG. „Noch im Laufe des Jahres sollen die bei der Schufa gespeicherten Daten, die zur Ermittlung der Bonität wichtig sind, über die Bonify-App verfügbar sein.”

Was sind die Gefahren der App?

„Es ist unkritisch, die App für das Abrufen einer kostenlosen Schufa-Auskunft zu nutzen“, sagte Dorothea Mohn, Expertin vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Dem Kontozugriff einzuwilligen, würde ich allerdings niemandem empfehlen.“

Mohn fürchtet, genau wie andere Kritiker, dass die Schufa auf diesem Wege noch mehr Daten sammeln könnte. Zudem äußerte sie Zweifel daran, dass Menschen, die dringend einen Vertrag brauchen, ihre Daten aus freien Stücken preisgeben. „Wer einen bestimmten Vertrag braucht und mittels der Datenweitergabe seine Chancen erhöht sieht, diesen zu bekommen, wird letztlich implizit gezwungen, der App beziehungsweise der Schufa den Blick aufs Konto zu gewähren.“

Auch andere Verbraucherschützer sorgen sich, dass die Schufa durch den Einblick in Kontodaten noch mächtiger werden könnte.

Birkholz möchte jedoch klarstellen, „dass Schufa und Bonify zwar als Mutter- und Tochterunternehmen miteinander verwandt sind, aber beide rechtlich unabhängig sind und bleiben – auch durch getrennte Datenräume. Wichtig für Verbraucherinnen und Verbraucher: Ohne explizite Einwilligung fließen keine Daten von der Schufa zu Bonify und umgekehrt.“

Ein weiterer Kritikpunkt an der App: der bislang geringe Zusatznutzen. Wie oben geschildert, ist der Schufa-Basisscore in der App bislang gar nicht abrufbar und auch über die Webversion bekommen Nutzer:innen nur grundlegende Informationen wie etwa ihre jeweilige Kategorie oder ihr Abschneiden im Vergleich zum Bundesdurchschnitt geliefert. Die herkömmliche Schufa-Auskunft, die man sich kostenlos zuschicken lassen kann, ist dagegen deutlich ausführlicher. Hier sind beispielsweise auch die Unternehmen gelistet, die Daten geliefert oder den Score abgefragt haben.

Wie funktioniert die Schufa?

Die „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“, besser bekannt als Schufa, sammelt seit 1927 Daten, um Vertragspartnern wie Banken, Sparkassen, Versandhändlern oder Energieversorgern bei berechtigtem Interesse eine Einschätzung zur Bonität (Kreditwürdigkeit) von Verbraucher:innen zu geben. Zu mehr als 90 Prozent seien dabei nach Unternehmensangaben ausschließlich positive Informationen gespeichert.

Anhand der gesammelten Daten errechnet sich der Basisscore, der quartalsweise aktualisiert wird. Der Basisscore beschreibt auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent eine Wahrscheinlichkeit, mit der Verbraucher:innen finanziellen Verpflichtungen nachkommen werden. Je höher der Score, umso höher die Kreditwürdigkeit.

Einen Score von 100 zu erreichen, ist dabei quasi unmöglich. Denn selbst bei Verbraucher:innen, die Kreditraten und Rechnungen üblicherweise zuverlässig bezahlen, kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es unter bestimmten Bedingungen doch mal zu einem Zahlungsausfall kommen könnte.

Dennoch befinden sich nach Angaben der Schufa 74,2 Prozent der Verbraucher:innen in der höchsten Kategorie „Hervorragend“ und 12,6 Prozent in der zweiten Klasse „Gut“. In der untersten Kategorie „Ungenügend“ landen automatisch all diejenigen mit offenen Zahlungsausfällen – derzeit etwa 8,9 Prozent.

Nachteilig auf den Schufa-Score wirken sich beispielsweise Mahnungen oder das regelmäßige unpünktliche Bezahlen von Rechnungen aus.

Welche Kritik gibt es an der Schufa?

Kritik gibt es insbesondere an der intransparenten Berechnung des Schufa-Scores. Denn die Methodik wird von der Auskunftei nicht vollständig offengelegt. Die Schufa begründet das so: Läge das Berechnungsmodell völlig offen, könnte der Score manipuliert werden und hätte so keinen Wert mehr. Kritiker:innen bezeichnen die Schufa aus diesem Grund immer wieder als eine Art Blackbox.

Interessant? Das Wichtigste aus der Welt der Finanzen, komprimiert auf fünf Minuten, direkt in dein Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Nach Angaben der Auskunftei sei die Formel zur Berechnung des Scores der zuständigen Datenschutzbehörde jedoch bekannt und werde von ihr und unabhängigen Wissenschaftler:innen kontrolliert.

Wer denkt, dass etwas mit den Daten zu seiner Person nicht stimmt, kann von der Auskunftei eine Änderung verlangen. Die Schufa sichert zu, dies beispielsweise in Rücksprache mit der Bank zu klären. Darüber hinaus löscht die Schufa Einträge dann, wenn alle offenen Forderungen beglichen sind. So werden etwa Angaben zu zurückgezahlten Kreditverträgen, drei Jahre nach Abzahlung gelöscht.