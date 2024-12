Wir werfen einen Blick auf Europa und die Staatsverschuldung. Während in Deutschland über die Schuldenbremse diskutiert wird, steigt Frankreichs Haushaltsdefizit massiv an.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wird ausgerechnet Frankreich zur Bedrohung für die Eurozone? Welche Auswirkungen können Staatsschulden auf die jeweiligen Anleihenmärkte haben? Und welche auf die Aktienmärkte?

Für diejenigen, die in Anleihen investieren, dreht sich vieles um Risiken. So auch um die Frage Kreditrisiko oder Zinsrisiko, was das bedeutet? Fixed-Income-Fondsmanager Dr. Wolfgang Bauer erklärt, was Anleger jetzt wissen müssen, um ihre Anleihen-Investments einzuschätzen.

Wir betrachten aber auch die Aktienmärkte und wie sie auf steigende Staatsschulden reagieren. Aktuell florieren großen Aktien an den Börsen. Die Frage bleibt aber: Sind Aktien von den Staatsschulden völlig entkoppelt oder kippt das irgendwann? Und wo droht evtl. ein „Trump-Effekt“? Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic, verrät, welche Branchen Anlegern grad Perspektiven bieten, wie er unter gegebenen Umständen Value- und Growth-Aktien einschätzt.

Darüber hinaus werfen wir in dieser fünften Folge der dritten Staffel des M&G-Podcasts „Investment Business“ einen vergleichenden Blick nach Japan: Wie haben sich dort die hohen Staatsschulden auf die Märkte ausgewirkt? Diese und weitere spannende Themen diskutieren Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic und Fixed-Income-Fondsmanager Dr. Wolfgang Bauer, beide von M&G Investments, mit unserem Host Peter Ehlers.

Im Fokus der Diskussion stehen folgende Themen:

Staatsschulden in der Eurozone: Gefährdet Frankreich die Stabilität der Eurozone? Und welche Rolle spielt die Schuldenbremse in Deutschland? Deutschland und Japan : Beide Länder haben eine komplett andere Schulden-Politik, Was bedeutet das für langlaufende Anleihen? US-Aktien vs. Euro-Aktien: Teuer oder günstig? Value oder Growth? Nach welchen Indikatoren Anleger ihre Strategie ausrichten sollten. Reverse Yankees: Das Special für Investoren - US-Corporate-Bonds in Euro in Europa kaufen und damit die Rendite erhöhen.

Hier geht es zur aktuellen Episode:

Sprecher:

Dr. Wolfgang Bauer, Fixed-Income-Fondsmanager bei M&G Investments

Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments

Host:

Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin sowie den private banking kongressen.

Disclaimer:

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen.

Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes („Qualifizierte Anleger“). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L2449, Luxembourg.