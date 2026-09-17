Christian Schumacher wechselt nach knapp einem Jahr zurück zu Berenberg – und bleibt vorerst auch bei der Hansainvest im Amt. Wie das organisiert ist und wer ihm dort nachfolgt.

Christian Schumacher wechselt zurück zur Privatbank Berenberg. Ab sofort ist er Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, Mitte 2027 soll er zum Geschäftsleiter berufen werden. Die Berufung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien und der Bafin.

Schumacher setzt seine Arbeitszeit ab sofort zeitanteilig für Berenberg ein. Parallel bleibt er zunächst Geschäftsführer der Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest. Während dieser Übergangsphase ist er bei beiden Unternehmen angestellt. Bei Berenberg verantwortet er als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung die Marktfolge. Er berichtet an Michael Horf, Sonderbeauftragter mit Geschäftsleiterbefugnis.

Berenberg mit häufigen Personalwechseln

Die Entscheidung reiht sich in eine seit Jahren anhaltende Serie von Personalwechseln bei Berenberg ein. Im Asset Management gab es seit 2019 mehrere Umbauten; die jüngste betraf Klaus Naeve, der die Bank im Dezember 2025 nach 18 Jahren verließ, nachdem er erst im Januar desselben Jahres in die erweiterte Geschäftsleitung aufgestiegen war.

Im Juni 2026 setzte die Bafin zudem die Geschäftsleiter Hendrik Riehmer, David Mortlock und Christian Kühn ab, indem sie deren Befugnisse einfrieren ließ – Hintergrund waren mögliche Verstöße gegen Corporate-Governance-Regeln. Seither führen die Sonderbeauftragten Hans-Walter Peters und Michael Horf die Geschäfte. Riehmer geht juristisch gegen die Maßnahme vor.

Nachfolge bei Hansainvest bereits geregelt

Schumacher war bereits von 2014 bis Oktober 2025 für Berenberg tätig. Danach wechselte er zur Hansainvest – zunächst als Generalbevollmächtigter, später als Geschäftsführer. Diese Anstellung soll voraussichtlich im Mai 2027 enden. Bei der Hansainvest folgt auf Schumacher Philip Marx. Marx ist aktuell Vorstandsmitglied der Privatbank Donner & Reuschel und tritt die neue Position im Mai 2027 an.

Schumacher studierte Physik mit Nebenfach Rechtswissenschaften. Vor seinem Wechsel zu Berenberg im Jahr 2014 arbeitete er beim Autohersteller BMW und bei der Unternehmensberatung D-fine (Eigenschreibweise: d-fine).

Über Berenberg

Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt mit den Geschäftsbereichen Corporate, Wealth and Asset Management und Investment Bank zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus hat seinen Sitz in Hamburg und ist zudem in Frankfurt, London und New York präsent.