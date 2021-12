Hans-Peter Schupp verlässt Main First Asset Management und gibt das Management seines Fonds ab. Seit Juli 2002 war Schupp Leiter des Fondsgeschäfts der Gesellschaft. Nach Angaben von Main First erfolgt die Trennung auf Wunsch Schupps.Das Management des Main First Classic Stock Fonds (WKN 722 755) übernehmen ab sofort Olgerd Eichler und Evy Bellet. Eichler kam erst im Juli zu Main First. Zuvor war er für Union Investment tätig.Die Leitung des Asset Managemt übernimmt künftig eine Dreierspitze. Neben Olgerd Eichler werden Anko Beldsnijder und Dirk Tiemann die Geschicke der Gesellschaft lenken.