Schutz bei schweren Krankheiten: Der Katastrophenschutz-Tarif der Württembergischen

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

„Der gesetzlich Versicherte muss im Leistungsfall bei seiner Krankenkasse das Kostenerstattungsverfahren beantragen“, so Markovic. „Mit dieser Beantragung beginnt dann die Leistungspflicht aus dem Tarif“. Sollte der Kunde das Sachleistungsprinzip beibehalten (kein Kostenerstattungsprinzip), so erstatte die Württembergische trotzdem 100 Prozent der Kosten der notwendigen Untersuchungen zur Sicherstellung der Diagnose im Vorfeld plus 50 Prozent der eigentlichen Tarif-Leistungen – sofern keine Ansprüche gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geltend gemacht werden, oder der behandelnde Arzt keine Kassenzulassung hat.Zudem verzichtet Württembergische beim Kostenerstattungstarif auf das ordentliche Kündigungsrecht sowie auf Wartezeiten. Ändern sich die Leistungen der GKV werden die Tarifleistungen angepasst. Nach einer der abgesicherten, schweren Krankheiten (siehe Liste unten) gilt der Versicherungsschutz weiter. Ab dann ist der Versicherte immer Privatpatient bei ambulanten Behandlungen.Der Tarif ist für einen 35-jährigen Mann ab 25,77 Euro zu haben, eine gleichaltrige Frau zahlt 24,99 Euro. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

+ Ärztliche Heilbehandlung (auch Naturheilverfahren)+ 100 Prozent ambulante psychotherapeutische Behandlung bis zu 30 Sitzungen, danach 80 Prozent+ 100 Prozent Arznei- und Verbandmittel (auch homöopathische Präparate)+ 100 Prozent Heilmittel nach Preis- und Leistungsverzeichnis+ 100 Prozent Hilfsmittel (ohne Sehhilfen)+ 100 Prozent Transportkosten (Notfall, Dialyse-, Chemo- und Strahlentherapie)+ Häusliche Krankenpflege (zum Beispiel Verband- oder Katheterwechsel, Injektionen)+ Schutzimpfungen+ Vorsorgeuntersuchungen+ Herzinfarkt+ Schlaganfall+ Krebs+ Insulinpflichtiger Diabetes+ Aids beziehungsweise positive HIV-Mehrfachtestungen+ Leber- oder Nierenversagen mit Dialysepflicht+ Transplantationsbedarf+ Amputation+ Schwere Verbrennung+ (künstliches) Koma+ Querschnittslähmung (traumatisch bedingt)+ Schweres Schädel-Hirn-Trauma (3. Grades)