„Schwankende Börsen sind in unserem Interesse“

Die Kursstürze zu Anfang des Jahres haben viele Investmentfonds mit in die Tiefe gerissen. Anleger, die ihre Anteile über die Fondgesellschaften nur verzögert verkaufen konnten, mussten dadurch weitere Einbußen wegstecken. Ob der schnelle Fondsumsatz über die Börse deswegen in Mode kommt, fragte DAS INVESTMENT.com Oliver Szabries, Geschäftsführer der DBM Deutsche Börsenmakler. Das Unternehmen stellt an der Frankfurter Wertpapierbörse als sogenannter Skontroführer Kurse für Aktien, Optionsscheine, Renten und Fonds.Wie haben Fondsanleger an der Börse auf die aktuelle Krise am Aktienmarkt reagiert?In den ersten drei Monaten dieses Jahres erreichte der Umsatz im Fondshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse 1,5 Milliarden Euro. Besonders hoch war er im Januar: Es wurden Anteile im Wert von 812,6 Millionen Euro gehandelt. Davon entfallen allein 127 Millionen auf den Krisentag 21. Januar. Am 17. März waren es 43 Millionen. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Tagesumsatz lag im vorigen Jahr bei etwa 23 Millionen.Sie profitieren also von den Kurseinbrüchen?Wir haben ein Interesse an schwankungsreichen Börsen - bei großen Kursschwankungen wird am meisten gehandelt. Damit profitieren wir von schnell fallenden Märkten, andererseits aber auch von steigenden Kursen. Denn mit dem Preis der Produkte steigt auch der Umsatz. Nur in Seitwärtsmärkten wie momentan ist der Börsenumsatz sehr gering.In welche Richtung dürfte sich der Markt weiterentwickeln?Zurzeit herrscht noch viel Unsicherheit am Markt. Allmählich dürften die Anleger aber wieder Vertrauen in die Märkte fassen. Dann geht es erneut nach oben, mit den Börsen und auch mit den Umsätzen.Glauben Sie, dass jetzt verstärkt über die Börse Fondsanteile gehandelt werden?Die guten Quartalszahlen bestätigen das. Die Anleger hätten ihre Anteile auch über die Fondsgesellschaften zurückgeben können, stattdessen haben sie über die Börse verkauft. Was vor allem daran liegen dürfte, dass sie dort ihre Anteile zwischen 9 und 20 Uhr ohne Zeitverzögerung handeln können. In der Regel führen wir die Transaktionen maximal 10 Sekunden nach Ordereingang aus. Wer über eine Bank oder Fondsgesellschaft verkaufen will, kann dies nur einmal pro Tag tun und kennt nicht einmal den genauen Preis, den er bekommt.Ab welcher Anlagesumme lohnt sich der Kauf über die Börse?Das hängt davon ab, ob man Rabatt auf den Ausgabeaufschlag oder andere Gebühren bekommt. Um ein Beispiel zu nennen, kann ein Fondsanleger bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro im Börsenhandel rund 450 Euro gegenüber dem Kauf über die Fondsgesellschaft sparen.Doch bisher handeln erst weniger als 3 Prozent der Anleger ihre Fonds über die Börse.Das liegt zum einen daran, weil sie bei uns keine Beratung bekommen, welchen Fonds sie kaufen oder verkaufen sollen. Zum anderen werden viele von ihren Hausbanken und Vermittlern daran gehindert, am Börsenhandel teilzunehmen. Denn damit verdienen die Vermittler keine Provisionen. Außerdem weiß das Gros der Anleger kaum über die Möglichkeit zum Fondshandel an der Börse bescheid.