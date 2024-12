Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) vertritt die Interessen von Anlegern in Deutschland und hat dabei vor allem Kleinaktionäre im Fokus. Bereits zum 22. Mal hat die Anlegervereinigung nun ihr Schwarzbuch Börse herausgebracht, in dem sie über die größten Skandale, Missstände und Pleiten am Kapitalmarkt berichtet. Neben handfestem Betrug führt die SdK auch Fälle auf, in denen Anleger durch schlechte Kommunikation oder Manöver von Mehrheitseignern – teils an der Grenze zur Legalität –, um viel Geld gebracht wurden.

Privatanlegerrechte würden immer wieder durch Gesetzgeber, Großaktionäre und andere Interessengruppen missachtet, sagt SdK-Rechtsvorstand Markus Kienle. Ein Beispiel sei das Ende 2020 eilig verabschiedete Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (Starug), das die Regierung als Reaktion auf die Corona-Krise und zur Umsetzung einer EU-Richtlinie eingeführt hatte. Es sollte Unternehmen in wirtschaftlicher Notlage neue Möglichkeiten zur Sanierung bieten. Vor dem Starug gab es nur zwei Wege: entweder eine außergerichtliche Restrukturierung mit Zustimmung aller Beteiligten oder ein Insolvenzverfahren.

Krisen-Hilfsmittel Starug wird für Anleger oft zum „Super-GAU“

Das Starug hebele jedoch den bisher geltenden Grundsatz „Verträge sind einzuhalten“ aus, indem es einer qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent der Gläubiger ermöglicht, Restrukturierungsmaßnahmen auch gegen den Willen der übrigen Gläubiger durchzusetzen – und das außerhalb eines Insolvenzverfahrens. Dies steht im Widerspruch zur grundgesetzlich geschützten Eigentumsgarantie der einzelnen Gläubiger und zum Prinzip der Gläubigergleichbehandlung in der Insolvenz, kritisiert die SdK.

Besonders problematisch sei die Situation für Anleger, die durch Mehrheitsbeschlüsse überstimmt werden und damit ihre Ansprüche verlieren können. „Was als Hilfsmittel zur Krisenbewältigung für Unternehmen gedacht war, hat sich in der Praxis vielfach als Super-GAU für Anleger erwiesen“, sagt Kienle. Der Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalmaßnahmen, der im Aktiengesetz strengen Anforderungen unterliege, werde im Rahmen des Starug inzwischen beinahe zur Regel. „Damit hat der Gesetzgeber faktisch eine Enteignung der Aktionäre ohne Entschädigung etabliert.“ Die SdK fordert daher eine „dringende Überarbeitung des Gesetzes, um den Missbrauch zu beenden und den Rechtsrahmen zu wahren“. Ein Beispiel aus diesem Jahr ist der Fall Varta.

Großaktionäre machen Immobilienkonzerne zu ihrer Bank

Für Kritik sorgte bei der SdK auch die Praxis vieler Immobilienfirmen, ihre Schulden im Kontext steigender Zinsen auf Tochtergesellschaften zu verlagern. Ein besonders drastisches Beispiel sei Agrob Immobilien, bei der der Hauptaktionär RFR durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag die Möglichkeit erhielt, 75 Millionen Euro von der Tochtergesellschaft zu leihen. Dies führte zu einer deutlichen Erhöhung der Bankverbindlichkeiten von Agrob von 32 auf 105 Millionen Euro und einer Verschlechterung der Eigenkapitalquote.

Ein weiterer Fall ist Deutsche Konsum REIT, deren Großaktionär Obotritia Capital mit einem zweistelligen Millionenbetrag in der Kreide steht. Die Rückzahlungsfrist wurde bereits verlängert, und die angespannte finanzielle Situation führte zu Verzögerungen bei anderen Verbindlichkeiten. Auch der Dax-Konzern Vonovia nutzte diese Praxis und lieh sich von seiner Tochter Deutsche Wohnen 320 Millionen Euro, die allerdings mittlerweile zurückgezahlt wurden.

Damit ändere sich das Risikoprofil der Investitionen für Minderheitsaktionäre fundamental, kritisiert die SdK im Schwarzbuch Börse. Eigentlich als sicher eingestufte Aktien könnten durch die erhöhte Schuldenlast und steigende Zinsen schnell zu einem risikoreichen Investment werden. Der Anlegerverband sieht daher dringenden Handlungsbedarf beim Gesetzgeber: Weitreichende Eingriffe in die Finanzen sollten nur nach einem Hauptversammlungsbeschluss möglich sein, bei dem das Stimmrecht des betroffenen Großaktionärs ausgeschlossen sei.

Keine Zeit für Fragen: Kürzeste Hauptversammlung dauerte nur 5 Sekunden

Immer wieder kommt es vor, dass börsennotierte Firmen Aktionärsrechte missachten. Als Beispiel führt die SdK das Firmengeflecht der Reich-Gruppe auf, das in diesem Jahr durch Blitz-Hauptversammlungen Aufsehen erregte. So dauerten die Hauptversammlungen der Unternehmen Karwendelbahn sowie Beteiligungen im Baltikum (BiB) nur elf beziehungsweise fünf Sekunden.

Bei diesen Kurzveranstaltungen wurden den Aktionären fundamentale Rechte wie das Rede- und Fragerecht verwehrt, und gesetzlich vorgeschriebene Abstimmungen, etwa zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, fanden nicht statt, schreibt die SdK. Besonders kritisch sei der Umgang mit Aufsichtsratswahlen: Die Reich-Gruppe umgehe diese systematisch, indem sie sie nicht auf die Tagesordnung setze und stattdessen die Aufsichtsräte vom Registergericht bestellen lasse – eine eigentlich nur für Ausnahmefälle gedachte Praxis. Der Kommentar der SdK: „Unverständlich ist für uns, warum die Registergerichte diese Praxis, die unserer Ansicht nach nicht mit dem Aktiengesetz vereinbar ist, seit Jahren akzeptieren und damit unterstützen.“

Ein weiterer Fall, bei dem systematisch Vertrauen von Kleinanlegern beschädigt worden sei, ist Glasauer Investment Trust. Das Unternehmen steht aktuell vor einem potenziell lukrativen Übernahmeangebot durch den US-Finanzinvestor TA Associates. Allerdings würden von diesem Exit nur noch wenige freie Aktionäre profitieren, da der Streubesitz nach Jahren aktionärsunfreundlicher Maßnahmen wie Delisting, Aufkündigung der Girosammelverwahrung und verschiedener Strukturmaßnahmen stark geschrumpft sei.

Das Jahr 2024 wurde zu einer regelrechten „Hauptversammlungs-Odyssee“ mit fünf Versammlungen: Im Februar versuchte man eine drastische Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1.000:1, die faktisch einem Squeeze-out gleichgekommen wäre. Nach deren Verhinderung folgte im Mai eine massive Kapitalerhöhung sowie eine Satzungsänderung, die Hauptversammlungen an schwer erreichbaren Orten wie Sylt oder Luxemburg ermöglichte. Dies führte zu chaotischen Zuständen, als im August parallel Versammlungen auf Sylt und in Schwäbisch Hall angesetzt wurden und kurz darauf ein weiterer, später zurückgezogener Versuch einer Aktienzusammenlegung (13:1) folgte.

Mit den ständigen Ankündigungen von Kapitalmaßnahmen, auch wenn diese teilweise nicht umgesetzt wurden, sei gezielt ein Klima der Unsicherheit geschaffen worden, das viele freie Aktionäre zum Rückzug aus dem Investment bewegt habe, heißt es von der SdK. Eine Strategie, die offenbar erfolgreich war, wie der mittlerweile geringe Streubesitz zeige.

Die 10 größten Kapitalvernichter 2024



Betrug mit Anleihen, Totalverlust bei Aktien: Im Folgenden stellen wir 10 Fälle vor, die für Kleinanleger 2024 besonders bitter ausgegangen sind.

Varta: Kleinaktionäre verlieren alles

Auf den Boom folgte die tiefe Krise: Der Mikrobatterien-Hersteller Varta war seit dem Jahr 2017 an der Frankfurter Börse gelistet. Angeschoben durch einen Nachfrageschub in der Corona-Pandemie und mangelnde Konkurrenz verachtfachte sich der Kurs zwischen 2018 und 2021 auf fast 170 Euro. Ab 2022 kam dann die Wende: Subventionen liefen aus, ebenso ein Großauftrag von Apple, hinzu kamen hohe Schulden durch Investitionen in Produktionsstandorte sowie ein missglücktes Großprojekt mit Autobatterien. Medien berichteten zudem über merkwürdige Geschäfte von Varta mit weiteren Firmen des Großaktionärs Michael Tojner.

Am 22. Juli 2024 kündigte Varta ein Sanierungsverfahren nach dem Starug an, um eine drohende Insolvenz abzuwenden – der Aktienkurs des einst gefeierten Batterieherstellers brach um rund 80 Prozent ein und vernichtete fast eine Milliarde Euro Börsenwert an einem einzigen Tag. Der Sanierungsplan sieht eine Kapitalherabsetzung auf null vor, gefolgt von einer Kapitalerhöhung. An dieser dürfen sich jedoch nur der österreichische Großaktionär Michael Tojner und der Autobauer Porsche beteiligen.

SdK geht mit Verfassungsbeschwerde gegen Varta-Beschluss vor

Für Kleinaktionäre bedeutet das, dass sie ihre Anteile ohne Entschädigung verlieren. Am 25. November wurde der Restrukturierungsplan abgesegnet – trotz Kritik. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger will nun gemeinsam mit betroffenen Aktionären und dem Rechtsanwalt Markus Kerber gegen den Restrukturierungsplan vorgehen und hat eine Verfassungsbeschwerde initiiert.