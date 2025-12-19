Im Schwarzbuch Börse weist der Anlegerverband SdK auf Missstände am deutschen Kapitalmarkt hin. Wir stellen besonders schwere Fälle vor, bei denen Anleger viel Geld verloren haben.

Dubiose Immobilien-Deals, Wachstumsstorys, die keine waren: Am Kapitalmarkt gab es auch in diesem Jahr wieder einige Skandale.

Das Jahr 2025 hat erneut gezeigt: Anleger sollten blumige Versprechen immer hinterfragen und bei undurchsichtigen Anlageprodukten vorsichtig sein. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), die die Interessen von Anlegern in Deutschland vertritt, hat bereits zum 23. Mal das Schwarzbuch Börse herausgebracht. Darin berichtet die Anlegervereinigung über die größten Skandale, Missstände und Pleiten am deutschen Kapitalmarkt.

Neben handfestem Betrug führt die SdK auch Fälle auf, in denen Anleger durch schlechte Kommunikation oder Manöver von Mehrheitseignern – teils an der Grenze zur Legalität –, um viel Geld gebracht wurden.

Deepfakes: Betrug über Social Media nimmt rasant zu

Ein Thema, das die Anlegervereinigung in diesem Jahr besonders beschäftigt hat, ist der Anlagebetrug über Social Media: „Wer hier auf schnelle Gewinne hofft, landet oft in fragwürdigen Kryptoprojekten oder Schneeballsystemen“, sagt SdK-Vorstand Daniel Bauer. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden täuschend echte Videos prominenter Persönlichkeiten erstellt, die für fragwürdige Investments werben. Dirk Müller, Bundeskanzler Friedrich Merz, Günther Jauch – sie alle wurden bereits Opfer solcher sogenannten Deepfakes.

Die Masche funktioniert erschreckend gut: KI-generierte Werbung lockt Anleger in Telegram- oder Whatsapp-Gruppen, wo vermeintliche Experten Tipps zu Aktien oder Kryptowährungen geben. Die ersten „Erfolge“ seien einkalkuliert, um Vertrauen aufzubauen. Doch sobald die Opfer größere Summen investieren, ist das Geld meist unwiederbringlich verloren. Allein in Nordrhein-Westfalen verloren Anleger 2024 offiziell rund 100 Millionen Euro – die Dunkelziffer dürfte ein Vielfaches betragen.

Meta, der Konzern hinter Facebook und Instagram, steht dabei im Verdacht, betrügerische Accounts zu spät zu löschen – möglicherweise, weil diese erhebliche Summen für Werbung ausgeben. Eine Studie des Fintechs Revolut zeigt: 54 Prozent aller Anlagebetrugsfälle laufen über Metas Plattformen. Der Gesetzgeber müsse dringend handeln, „bevor sich der Social-Media-Betrug als neue Form der Selbstbereicherung auf Kosten zahlreicher Kleinanleger etabliert“, fordert Bauer. Darüber hinaus sieht er nur einen Ausweg: Die Finanzbildung müsse gestärkt werden, damit Menschen nicht auf solche Betrüger hereinfallen.

Wie sicher sind Staatsanleihen noch?

Gedanken sollten sich Anleger auch über die Sicherheit von deutschen und europäischen Staatsanleihen machen, meint die Anlegervereinigung. Die massiv gestiegene Staatsverschuldung – allein Deutschland plant bis 2029 eine Neuverschuldung von über 850 Milliarden Euro – treffe auf eine schrumpfende Wirtschaft und steigende Zinslasten. Die Schuldenbremse werde systematisch umgangen, die Kontrolle durch Sondervermögen ausgehebelt.

Besonders problematisch laut SdK: Rund 50 Prozent der deutschen Staatsanleihen befinden sich im Besitz ausländischer Investoren. Kommt es zu einer größeren Verkaufswelle, drohen sinkende Kurse und weiter steigende Refinanzierungskosten. Was früher als risikolos galt, entwickelt sich zunehmend zum Spekulationsobjekt. Anleger sollten sich weder von Ratings noch von politischen Beschwichtigungen täuschen lassen, so die Empfehlung.

Die größten Kapitalvernichter 2025



Totalverlust mit Aktien, Betrug mit Anleihen: Auf den folgenden Seiten stellen wir neun Fälle vor, die für Kleinanleger 2025 besonders bitter ausgegangen sind.