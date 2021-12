Schweiz: Credit Suisse verstärkt Fondsvertrieb

Zum 14. Oktober verstärkt Fairouz Bouhmida das Vertriebsteam der Schweizer Credit Suisse Asset Management. Bouhmida war zuletzt bei der britischen Fondsboutique Alken AM für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Stationen zuvor waren die Main First Bank in Frankfurt/Zürich und JP Morgan in London. Bei der Credit Suisse AM wird sie in der Funktion als Vice President im Wholesale-Team arbeiten und an Reto Eisenhut berichten. Das vierköpfige Team um Anton Commissaris, Leiter Wholesale Clients Switzerland/EMEA, besteht aus Reto Eisenhut, Director/Leiter Third Party Retail Clients Schweiz/Liechtenstein, Stefan Hirter, Director/Deputy Team Head Deutschschweiz und Liechstentein, Markus Stecher, Director Clients Deutschschweiz und Westschweiz, Felix Morf, Leiter PB Fund Distribution Schweiz, und Gabor Sarkany, Leiter Client Services and Sales Support Schweiz.