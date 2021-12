Redaktion 22.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Schweiz Experten erwarten Immobilienblase

Wer in der Schweiz ein Haus kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Die Immobilienpreise steigen seit Jahren, mancherorts erreichen sie Rekordwerte. Experten warnen, dass es bald zum Knall kommen könnte.