Leitzins bei 0 Prozent: Der Franken frisst die Schweiz

Die Schweizerische Nationalbank hat diese Woche ihren Leitzins auf 0 Prozent gesenkt. Das ist bemerkenswert, nicht nur wegen der Zahl selbst, sondern wegen dem, was sie symbolisiert: die Rückkehr in eine geldpolitische Welt, die wir bereits überwunden glaubten.

Noch vor zwei Jahren erhöhten Zentralbanken weltweit ihre Zinsen so aggressiv wie seit Jahrzehnten nicht. Die EZB von minus 0,5 auf 4,5 Prozent, die Fed auf über 5 Prozent. Selbst die vorsichtigen Schweizer hatten sich bis September 2022 aus dem negativen Bereich befreit. Endlich schien die Normalität zurück, wo Geld etwas kostet.

Wie naiv wir alle waren.

Die Rückkehr des Absurden

Jetzt stehen wir hier im Juni 2025, und die Schweizer starren dem Lauf der Negativzinsen direkt ins Auge. Sie denken nicht nur darüber nach – sie bereiten sich aktiv darauf vor. SNB-Präsident Martin Schlegel schloss es jedenfalls nicht aus.

Was ist aus der großen Inflationsangst geworden, die alle so aufwühlte? Sie schmolz schneller als Schweizer Schokolade im Sommer. Die Konsumentenpreise in der Schweiz fielen im Mai tatsächlich um 0,1 Prozent. Das gefürchtete Deflationsmonster ist zurück und wandelt durch die Alpentäler.

Aber hier wird es faszinierend: Es geht nicht mehr nur um die Schweiz. Es geht darum, was passiert, wenn deine Währung zum Lieblingsversteck der Welt in unsicheren Zeiten wird. Der Schweizer Franken hat seit Jahresbeginn etwa 10 Prozent gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Das ist monetäres Kryptonit für eine kleine, exportabhängige Volkswirtschaft.

Der Preis, jedermanns sicherer Hafen zu sein

Mit ihrem ehemaligen streng gehüteten Bankgeheimnis und immer noch legendären Diskretion machte sich die Schweiz schon in der Vergangenheit zum Liebling der Anleger. Und doch muss man nun etwas Mitleid mit den Schweizern haben. Denn sie haben nicht darum gebeten, plötzlich zur Weltsparbank zu werden. Sie bleiben einfach eine stabile Demokratie, halten Haushaltsdisziplin und vermeiden es, Kriege mit ihren Nachbarn anzufangen. Offenbar reicht das heutzutage aus, um für internationales Kapital anfällig zu werden.

Jedes Mal, wenn Donald Trump neue Zölle androht, fliehen Investoren in Schweizer Anleihen. Jedes Mal, wenn es eine Krise im Nahen Osten gibt, strömt Geld nach Zürich. Es ist, als wäre man der Fahrer bei einer Party – man bleibt nüchtern, während alle anderen betrunken schreckliche Entscheidungen treffen, und irgendwie macht einen das dafür verantwortlich, sie sicher nach Hause zu bringen.

Das Problem ist, dass es teuer ist, jedermanns sicherer Hafen zu sein. Durch eine starke Währung sind die Exporte nicht konkurrenzfähig. Die Tourismusbranche leidet, weil plötzlich eine Tasse Kaffee in Genf mehr kostet als ein Essen in Paris. Die Pharmariesen – Roche und Novartis – fangen an zu schwitzen wegen ihrer Gewinnmargen.

Der Alptraum des Monetaristen

Was wir erleben, ist der komplette Zusammenbruch der traditionellen Geldpolitik. Die Lehrbücher sagen, man erhöht die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen, und senkt sie, um das Wachstum anzukurbeln. Einfach, oder?

Aber was macht man, wenn globale Kapitalströme die heimischen wirtschaftlichen Bedürfnisse überrollen? Wenn die Währungsstärke nicht durch die eigene Politik, sondern durch das Versagen der anderen angetrieben wird? Die Schweizer finden heraus, dass es in unserer hypervernetzten Welt auch ein Fluch sein kann, verantwortungsvoll zu arbeiten.

Das Absurde ist, dass Negativzinsen – einst als Atomoption der Geldpolitik betrachtet – zu einem weiteren Werkzeug im Instrumentenkasten der Zentralbanker werden. Schweizer zweijährige Staatsanleihen werden bereits zu negativen Renditen gehandelt. Der Markt ist wie üblich voraus.

Das neue Normal

Was uns das Schweizer Experiment zeigt, ist, dass die monetäre Welt nach 2008 keine Verirrung ist. Globale Kapitalströme, Währungskriege und Safe-Haven-Dynamiken haben traditionelle politische Instrumente obsolet gemacht.

Wenn Negativzinsen in die Schweiz – das konservativste Finanzsystem der Welt – zurückkehren, dann kommen sie überall zurück. Die monetäre Geisterzone ist nicht temporär. Sie ist das neue Normal.

Irgendwo in Basel starrt ein Zentralbanker auf seinen Bildschirm und fragt sich, wie zum Teufel er den Bürgern erklären soll, dass ihr Geld unter der Matratze mehr wert ist als auf der Bank. Willkommen in der Zukunft der Finanzwelt, wo negativ das neue Positiv ist.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.