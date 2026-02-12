Geschäft in der Schweiz aufbauen: In Teil 2 erläutern Christoph Wendel und Sener Arslan, wie sich Marktstruktur, Geschäftsrisiken, Anlageklassen und Strategietrends unterscheiden.

Strukturelle Unterschiede (Teil 2) Schweiz: Was Wealth Manager bei der Expansion ins Nachbarland beachten müssen

Wenn Vermögensverwalter in die Schweiz expandieren möchten, sollten sie sich auf einen anderen Rahmen einstellen. Teil 2 unserer Serie.

Der erste Teil des Vergleichs zwischen Deutschland und der Schweiz hat gezeigt, wie stark politische Rahmenbedingungen, Regulierung und steuerliche Logiken die Vermögensverwaltung prägen. Aufbauend darauf richtet sich der Blick nun auf die operativen Realitäten beider Märkte – und darauf, warum grenzüberschreitende Expansion in der Praxis häufig komplexer ist als erwartet. Die folgenden Beobachtungen basieren auf der operativen Begleitung von Vermögensverwaltern in beiden Ländern.

Auch dort, wo formale Anforderungen vergleichbar erscheinen, unterscheiden sich die tatsächlichen Marktmechanismen deutlich. Wie fragmentiert oder konzentriert ein Markt ist, welche Geschäftsrisiken dominieren und welche Trends sich durchsetzen, entscheidet maßgeblich darüber, wie skalierbar Geschäftsmodelle sind und wo Investitionen priorisiert werden. Für Vermögensverwalter, die parallel in mehreren Jurisdiktionen tätig sind oder expandieren wollen, wird schnell klar: Erfolgreiche Strategien lassen sich nicht einfach übertragen, sondern müssen an die jeweilige Marktlogik angepasst werden.

Fragmentierter deutscher Markt trifft auf international ausgerichtete Schweiz

In Deutschland zeigt sich ein stark fragmentierter Markt. Über 4.000 lizensierte Vermögensverwalter konkurrieren um Kunden, während sich die Ertragskraft zunehmend auf größere Anbieter konzentriert. Analysen spezialisierter Marktbeobachter zeigen, dass die größten unabhängigen Vermögensverwalter bereits einen erheblichen Anteil der Provisionserträge auf sich vereinen.

In Deutschland sehen wir eine hohe Zahl an Marktteilnehmern, gleichzeitig aber eine klare Tendenz zur Konsolidierung. Technologische Anforderungen, steigende Kosten und zunehmender Margendruck begünstigen größere Einheiten, die Skaleneffekte nutzen können. Digitale Beratungsmodelle, Robo-Advisory-Angebote sowie die Automatisierung von Reporting- und Compliance-Prozessen verstärken diesen Trend zusätzlich.

In der Schweiz ist die Ausgangslage anders. Der Markt ist seit Jahrzehnten international geprägt und stark auf grenzüberschreitende Kundenbeziehungen ausgerichtet. Politische Stabilität, Professionalität und internationale Erfahrung machen den Standort besonders attraktiv für ausländische Kunden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Governance, Transparenz und regulatorische Konformität.

Die Schweiz ist seit Jahrzehnten ein globaler Wealth-Hub. Politische Stabilität, Professionalität und internationale Erfahrung machen den Standort für ausländische Kunden besonders attraktiv.

Aus Sicht von Marktteilnehmern, die Vermögensverwalter sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz begleiten, wird dabei besonders deutlich, dass ähnliche regulatorische Zielbilder zu sehr unterschiedlichen operativen Konsequenzen führen können.

Einordnung zur Marktkonzentration in der Schweiz

Bei der Analyse der Marktstruktur ist eine klare Differenzierung zwischen dem institutionellen Asset Management und dem Markt der unabhängigen Vermögensverwalter (External Asset Manager, EAMs) erforderlich.

Die häufig zitierte Marktkonzentration im Schweizer Asset Management – etwa auf Basis von Branchenstudien – bezieht sich primär auf Banken, Fondsanbieter und größere institutionelle Asset Manager. Diese Zahlen lassen sich nicht unmittelbar auf den EAM-Markt übertragen.

Der Schweizer Markt der unabhängigen Vermögensverwalter (EAMs) bleibt trotz zunehmenden Drucks hochgradig fragmentiert. Je nach Abgrenzung sind es rund 1.500 EAMs, die zusammen Vermögen im hohen dreistelligen Milliardenbereich verwalten. Der Konsolidierungsdruck resultiert dabei primär aus regulatorischen Anforderungen (unter anderem durch den Financial Institutions Act), aus sinkenden Margen und demografischen Faktoren wie Nachfolgefragen – und weniger aus technologischen Entwicklungen. Besonders kleinere EAMs stehen unter starkem Anpassungsdruck, was zu einer Zunahme von M&A-Transaktionen, Übernahmen durch Banken oder stillen Marktaustritten führt.

Geschäftsrisiken: Cybersecurity, ESG und Reputation im Fokus

Trotz unterschiedlicher Marktstrukturen ähneln sich viele Geschäftsrisiken, auch wenn sie an unterschiedlichen Stellen ansetzen. In Deutschland steht für viele Wealth Manager der regulatorische und ökonomische Druck im Vordergrund. Steigende Compliance-Kosten treffen auf einen intensiven Wettbewerb und sinkende Margen. Hinzu kommen operative Risiken, etwa im Bereich Cybersecurity oder bei der Umsetzung digitaler Transformationsprojekte. Dabei sind digitale Prozesse längst kein Differenzierungsmerkmal mehr, sondern Voraussetzung für den operativen Betrieb. Wer Reporting, Risikoüberwachung und Kundenkommunikation nicht effizient automatisiert, gerät schnell unter Druck.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

In der Schweiz verschieben sich die Risikofaktoren. Neben dem Margendruck spielen insbesondere Lizenzierungs- und Reputationsaspekte eine zentrale Rolle. Verschärfte regulatorische Anforderungen haben viele Marktteilnehmer zudem dazu gezwungen, ihre Strukturen grundlegend zu überprüfen. Fälle wie jener der Credit Suisse haben das Vertrauen in den Standort Schweiz belastet, auch mit Blick auf unabhängige Vermögensverwalter. Das erhöht die Anforderungen an Transparenz, Governance und Kommunikation gegenüber internationalen Kunden.

Für Wealth Manager bedeutet das, dass Reputation und regulatorische Konformität noch stärker Teil des Risikomanagements werden müssen.

Trends: Digitalisierung versus Internationalisierung

Auch bei aktuellen Trends zeigen sich unterschiedliche Schwerpunkte:

In Deutschland treiben Digitalisierung und Regulierung die Entwicklung. Robo-Advisory, hybride Beratungsmodelle und die Automatisierung von Reporting- und Compliance-Prozessen stehen im Fokus. Parallel steigt der Druck, ESG- und Nachhaltigkeitsanforderungen sowohl regulatorisch als auch kundenseitig konsistent abzubilden – denn Nachhaltigkeit ist in Deutschland längst kein optionales Thema mehr, sondern beeinflusst Produktdesign, Beratung wie auch Reporting und macht Prozesse komplexer.

In der Schweiz dagegen liegen andere Hebel im Zentrum. Viele Vermögensverwalter investieren verstärkt in Prozessoptimierung, etwa in den Bereichen KYC, in Geldwäschebekämpfung und Datenanalyse, um regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen und operative Kosten zu senken. Gleichzeitig bleibt die internationale Kundenakquise ein zentraler Wachstumstreiber, ergänzt durch den Ausbau von Private-Market-Angeboten und internationalen Mandanten.

Expansion erfordert strategische Anpassung

Der Vergleich zeigt: Deutschland und die Schweiz verfolgen im Wealth Management ähnliche Ziele – Wachstum, Stabilität und Kundenvertrauen –, erreichen diese jedoch über unterschiedliche Wege. Marktstruktur, Risikoprofile und Trends sind jeweils eng an die institutionellen Rahmenbedingungen gekoppelt.

Für Vermögensverwalter, die grenzüberschreitend expandieren wollen oder parallel in beiden Märkten tätig sind, bedeutet das vor allem eines: Erfolgreiche Strategien lassen sich nicht einfach kopieren. Sie müssen an die jeweilige Marktlogik angepasst werden - organisatorisch, technologisch und strategisch. Gerade darin liegt der entscheidende Unterschied zwischen kurzfristiger Präsenz und nachhaltigem Markterfolg.

Wenn Wealth Manager in die Schweiz expandieren wollen - hier geht es zu Teil 1 >>

Über die Autoren