Redaktion 24.02.2017 Lesedauer: 1 Minute

Schweizer Bank Sarasin kassiert Niederlage im Streit um Steuer-Fonds

Im Streit mit einem Investor, der 3,2 Millionen Euro in so genannte Cum-Ex-Fonds investiert hatte, verliert die Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin die erste Etappe. Die Bank ist tief in den Skandal verstrickt.