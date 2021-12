Redaktion 07.06.2018 Lesedauer: 1 Minute

Schweizer Franken „Vollgeld keine überzeugende Alternative“

Die Initiative für das so genannte Vollgeld in der Schweiz sei zwar „verdienstvoll“, erklärt Degussa-Ökonom Thorsten Polleit in einem Kommentar zur Volksabstimmung am 10. Juni. Denn ihre Kritik am heutigen Papiergeldsystem sei „ökonomisch richtig“, doch sie würde bestehende Missstände nicht beheben.