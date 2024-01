In Kooperation mit dem Haftungsdach NFS Netfonds und dem Vermögensverwalter Azemos Vermögensmanagement veranstaltete das Finanzportal Fundview am Vorabend des Fondskongresses in Mannheim das Finale der fünften Staffel Future Fundstars. Die Gewinner Peter Heim, Dalibor Kolcava und Thomas Germann von der Investmentboutique Keynote sicherten sich ein Investment von bis zu 3 Millionen Euro. Das Zürcher Trio setzte sich mit seiner Spin-off-Strategie gegen die Finalisten Lukas Grimm (Frankfurt Asset Management), Florian Mann & Adrian Fabarius (Finlium) und Christoph Gum (Private Alpha Germany) durch.

Im Juli 2023 haben die Gewinner den Keynote – Spin-off Fund aufgelegt, um Investoren erstmals Zugang zu diesem ineffizienten Marktsegment zu ermöglichen. Aus einer Vorauswahl von rund 150 Kandidaten werden die 20 bis 25 vielversprechendsten Unternehmen in den Fonds aufgenommen. Das Keynote-Team, das über mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Spin-off-Investitionen verfügt, hat in mehr als 75 Spin-offs investiert und dabei nach eigenen Angaben gezeigt, dass es für Investoren einen Mehrwert gegenüber dem breiten Aktienmarkt erzielen kann. So liege die Performance des „Keynote Spin-Off Composite“ über einen Zeitraum von zehn Jahren bei 28,1 Prozent pro Jahr, während der MSCI World Index in diesem Zeitraum eine Performance von 12,4 Prozent pro Jahr erzielte. Derzeit gehören das Schweizer Pharmaunternehmen Sandoz und Constellation Software, ein Anbieter von vertikaler Software (VMS), zu den Top-Positionen des Fonds.

Spin-offs bezeichnen die Ausgliederung eines oder mehrerer Unternehmensteile, die in der Regel unentgeltlich an die Aktionäre der Muttergesellschaft abgegeben werden. Diese Ausgliederung erfolgt aus unterschiedlichen Gründen. Häufig steht die Konzentration auf das Kerngeschäft im Vordergrund, da die Muttergesellschaft glaubt, sich durch die Ausgliederung besser auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren zu können. Alternativ kann die Unternehmensführung auch zu dem Schluss kommen, dass einzelne Geschäftsbereiche nicht zusammenpassen und der Wert der einzelnen Teile an der Börse besser widergespiegelt werden sollte.

Ein prominentes Beispiel für eine Ausgründung ist das Unternehmen Paypal, das ursprünglich Teil von Ebay war. Im Jahr 2015 entschied sich Ebay, Paypal auszugliedern, um sich auf seinen Online-Marktplatz zu konzentrieren und Paypal mehr Freiraum für eigene Strategien zu geben. Spin-offs, so Keynote, werden vom Markt im Allgemeinen wenig beachtet und von Investoren oft nicht verstanden. Dies sei jedoch ungerechtfertigt, da die Historie zeige, dass sowohl die Muttergesellschaft als auch vor allem die Spin-offs nach der Trennung überdurchschnittlich gut abschneiden. Die Fokussierung auf das jeweilige Kerngeschäft führt in der Regel zu operativen Verbesserungen und zu einer Neubewertung, da die Märkte den zugrundeliegenden Wert der Muttergesellschaft und des Spin-offs nach der Trennung besser einschätzen können. Der anfängliche Verkaufsdruck entpuppe sich daher oft als hervorragende Kaufgelegenheit.