Der MSCI Emerging Markets liegt in US-Dollar gerechnet und mit Dividenden seit Jahresanfang um knapp 21 Prozent im Plus und hat sich damit sogar besser entwickelt als der MSCI World mit 14 Prozent Gesamtperformance. In den Jahren zuvor waren die Aktien aus den Schwellenländern noch deutlich schwächer gelaufen als die aus den Industrienationen, die der MSCI World repräsentiert. Der CSI 300, der die beiden größten Festlandbörsen Chinas, Shenzhen und Shanghai, abbildet, hat zwar seit Jahresanfang nur um 10 Prozent zugelegt, liegt auf Sicht von zwölf Monaten jedoch beachtliche 30 Prozent im Plus. Soweit zu den Zahlen.

Hinter den Aktien aus Schwellenländern liegt eine schwere Zeit: Von 2021 bis Ende des vergangenen Jahres verloren sie 55 Prozent an Wert. Und seit 2010 blieben sie um mehr als 200 Prozent hinter Aktien aus Industrieländern zurück. Im zurückliegenden Jahr waren die Anleger insgesamt erneut nur gering in den Schwellenländern positioniert, wobei China für die meisten Investoren ein klares strukturelles Untergewicht darstellte.

Daran hat sich noch nicht viel geändert, denn die Mehrheit der Börsianer steht China weiterhin skeptisch gegenüber. Bemerkenswert ist jedoch, dass die USA sich in den Handelsverhandlungen mit der Volksrepublik jetzt erneut einen Schritt zurückgenommen und die Verhandlungsfrist ein zweites Mal um weitere 90 Tagen verlängert haben. Das ist durchaus positiv zu bewerten.

Unterstützung durch weitere Dollarabwertung

Vor allem der schwache Dollar schafft ein positives Umfeld für die Börsen der Emerging Markets. Zwar könnte sich der Greenback angesichts seines starken Rückgangs im ersten Halbjahr kurzfristig seitwärts entwickeln oder sogar etwas erholen. Es spricht jedoch einiges dafür, dass der Dollar auf längere Sicht weiter abwertet. Erfahrungsgemäß korrelieren die Aktienmärkte in den Schwellenländern negativ mit der US-Währung. Für die dortigen Aktienmärkte würde somit eine weitere Abwertung Rückenwind bedeuten.

Dieser Zusammenhang lässt sich auch fundamental erklären. Denn Volkswirtschaften, die sich an der Schwelle vom Entwicklungsland zu einer Industrienation befinden, sind häufig zu einem großen Teil in Dollar verschuldet. Verliert dieser an Wert, verbessert sich die Finanzlage dieser Länder: Die reale Schuldenlast und der Zinsdienst verringern sich. Für die Unternehmen gilt dies analog. Gleichzeitig verbilligen sich die Preise für die Rohstoffe, da diese ganz überwiegend in Dollar notieren.

Und für die US-Währung sieht es perspektivisch nach einer weiteren Abwertung aus.

In den USA deutet immer mehr darauf hin, dass sich die Konjunktur langsam, aber sicher abschwächt. So sind im Juli lediglich 73.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft entstanden. Das waren deutlich weniger als erwartet. Gleichzeitig wurden die Zahlen für den Juni drastisch nach unten korrigiert.

Spielraum für lockerere Geldpolitik wächst

Nach einer Faustregel benötigen die USA jeden Monat 100.000 neue Jobs, um die wachsende Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Stellen zu versorgen. Da die amerikanische Notenbank Fed nicht nur der Preisstabilität, sondern auch der Vollbeschäftigung verpflichtet ist, könnte sie nun doch umfangreicher die Leitzinsen senken als bislang erwartet.

Wenn durch die sich abzeichnende Konjunkturabkühlung der Inflationsdruck nachlässt, würde der Spielraum für eine lockerere Geldpolitik wachsen. Gleichzeitig schwindet das Vertrauen internationaler Anleger in den Dollar, da die Schulden Washingtons kontinuierlich steigen. Auch die Entlassung der Chefin der US-Behörde für Arbeitsmarktstatistik sowie die regelmäßigen Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell tragen nicht gerade zur Stärkung des Vertrauens in den Greenback bei. Kursziele von 1,25 oder sogar 1,40 Dollar pro Euro sind durchaus realistisch.

Verbessertes Umfeld für Aktien aus Schwellenländern

Erfahrungsgemäß entwickeln sich die Aktienmärkte in den Schwellenländern in der Regel dann gut, wenn die Fed die Zinsen senkt. Darüber hinaus wird erwartet, dass 19 der 21 Zentralbanken der Emerging Markets ihre Zinsen in der zweiten Jahreshälfte senken werden. Nur in Tschechien und Indien werden die Notenbanken wohl nicht an der geldpolitischen Schraube drehen.

Ein schwächerer Dollar und eine insgesamt lockere Geldpolitik verbessern das Umfeld für die Aktienmärkte in den Schwellenländern deutlich. Eine Schlüsselrolle spielt dabei sicherlich China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die sich erholende Konjunktur der Volksrepublik ist für den Bergbausektor von entscheidender Bedeutung. Die verbesserten Aussichten in diesem Bereich zusammen mit Chinas wachsender Bedeutung über den Technologiesektor hinaus könnten sich als nächster Katalysator für die Schwellenländer erweisen und hier für eine positive Gesamtperformance sorgen.

Hinzu kommt, dass die meisten Aktienmärkte in den Schwellenländern deutlich günstiger bewertet sind als die Wall Street. Das spricht nicht nur für Umschichtungen von den USA nach Europa, wie sie im ersten Halbjahr zu beobachten waren. Es könnte auch wieder mehr Kapital in die Schwellenländer fließen.

© ICM Investmentbank

Über den Autor:

Norbert Hagen ist Vorstandssprecher der ICM Investmentbank. Das Institut wurde 1999 als Buyout der Hypovereinsbank-Gruppe gegründet und verwaltet über 500 Millionen Euro an Kundengeldern.