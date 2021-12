Auch in dieser Hinsicht scheinen die Emerging Markets die Zügel stärker in der Hand zu haben. US-Ökonom und Nobelpreisträger Michael Spence sagte unlängst: "China hat bereits zum zweiten Mal gezeigt, wie man mit globalen Wirtschaftskrisen umgeht. Mittlerweile ist China eine Investmentmaschine auf Autopilot".Es ist klar, dass in Krisen, in denen Märkte ihre Koordinationsfunktion und Stabilität verlieren, solche Länder im Vorteil sind, die einfacher und direkter intervenieren können, als das in demokratischen und marktwirtschaftlichen Ländern der Fall sein kann. Es ist aber zu bezweifeln, dass China deshalb das langfristig erfolgreichere Modell darstellt. Ein autokratischer Staat mag erfolgreicher in der Nachfragesteuerung sein, vor Fehlallokation von Ressourcen ist auch er nicht gefeit. China wird früher oder später vor der Frage stehen, wie es zunehmende ökonomische Freiheit sowie Vertragsfreiheit und Privateigentum ohne politische Freiheit überhaupt gewähren kann.