Die Renditeaufschläge von Schwellenländeranleihen sind gesunken. Schwellenländer-Staatsanleihen in Hartwährung rentieren derzeit 389 Basispunkte höher als US-Treasuries, während Unternehmensanleihen bei 270 Basispunkten liegen. Das ist zwar deutlich weniger als vor einem Jahr, aber in Rendite ausgedrückt sind das immer noch 8,3 Prozent und 6,95 Prozent in US-Dollar.

Diese Entwicklung ist trotz der Mittelabflüsse bemerkenswert und lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Ein wichtiger Aspekt ist die verstärkte Präsenz von Cross-over-Anlegern, die nicht in den traditionellen Mittelflussdaten erfasst werden. Diese Anleger, die Anleihen aus Industrieländern verkaufen und direkt in Schwellenländeranleihen investieren, tragen zur steigenden Nachfrage und damit zur Reduktion der Renditeaufschläge bei.

Gleichzeitig waren die Netto-Neuemissionen insgesamt gering, was zusätzlich zur Angebotsverknappung beigetragen hat. Besonders chinesische Unternehmen waren am Primärmarkt weniger präsent, was das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verstärkt hat. Diese Faktoren haben die Renditeaufschläge in den Schwellenländern maßgeblich beeinflusst.

Positive Entwicklung der Weltwirtschaft und Reformdynamik treibt Performance

Die positiven Entwicklungen in der globalen Wirtschaft sowie die verbesserten Fundamentaldaten und Reformdynamiken in den Schwellenländern treiben die Performance von Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern voran. Auch die globalen Aktienmärkte haben sich erholt, was die Renditeaufschläge für Schwellenländeranleihen weiter gesenkt hat. Die enge wirtschaftliche Verbindung der USA mit lateinamerikanischen Emittenten hat zudem deren Marktstabilität gestärkt.

Hochzinsanleihen (High Yield, HY) waren der Haupttreiber für positive Renditen am Rentenmarkt, seit Mitte Juli 2022 schneiden sie besser ab als Investment-Grade-Anleihen (IG). In den letzten zwölf Monaten erzielten insbesondere High-Yield-Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern eine Gesamtrendite von 18,6 Prozent beziehungsweise 14,3 Prozent gegenüber 5 Prozent beziehungsweise 7,5 Prozent für Investment Grade-Anleihen. Eine geringere Zinssensitivität und niedrigere Ausfallrisiken aufgrund der Wiedereröffnung der Märkte haben zur Outperformance von HY-Staatsanleihen beigetragen.

Weniger Zahlungsausfälle: Bonitätsschub in Schwellenländern

Die Zahlungsausfälle in den Schwellenländern sind rückläufig und dürften weiter sinken. Im Gegensatz dazu werden in den Industrieländern steigende Ausfallraten erwartet. Emittenten in den Schwellenländern haben sich auf die Umsetzung wirtschaftlicher Reformen konzentriert und von multilateraler und bilateraler Unterstützung profitiert. Beispiele wie die Türkei, Argentinien und mehrere afrikanische Länder zeigen, wie diese Reformen zu Hochstufungen der Bonität und einem verbesserten Marktzugang geführt haben.

J.P. Morgan prognostiziert, dass die Zahlungsausfälle bei High-Yield-Unternehmensanleihen in den Schwellenländern von 8,7 Prozent im Jahr 2023 auf 3,6 Prozent im Jahr 2024 sinken werden. Diese positive Entwicklung ist ein starkes Signal für das Vertrauen in die Bonität von Schwellenländeranleihen.

Attraktive Einstiegschancen bei Lokalwährungsanleihen

Lokalwährungsanleihen der Schwellenländer haben in diesem Jahr unter Druck gestanden, bieten jedoch nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Die Rendite auf Verfall des J.P. Morgan GBI EM Index ist im Jahresvergleich um mehr als 30 Basispunkte auf 6,5 Prozent gestiegen. Dies reflektiert den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen, bietet aber auch Potenzial für zukünftige Erträge, insbesondere wenn die US-Inflation weiter abkühlt und die Renditen der US-Staatsanleihen sinken, so wie in den vergangenen zwei Monaten.

Insgesamt bieten Schwellenländeranleihen eine vielversprechende Anlagechance für professionelle Anleger. Die verbesserten Fundamentaldaten, die positive Reformdynamik und die attraktiven Renditen trotz globaler Herausforderungen machen sie zu einer wichtigen Diversifikationskomponente in Anlageportfolios. Die aktuelle Marktverfassung signalisiert einen guten Einstiegszeitpunkt, da die Renditeaufschläge trotz Mittelabflüssen sinken und die Bonitätseinstufungen steigen.

Für die kommenden zwölf Monate erwarten wir, dass Schwellenländeranleihen, insbesondere in Hartwährung, attraktive Gesamtrenditen erzielen werden. In einem Szenario mit weicher Landung könnten diese sogar im niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Auch bei einem härteren wirtschaftlichen Umfeld dürften die Gesamterträge positiv bleiben, was die Schwellenländeranleihen zu einer robusten Anlageoption macht.





Über den Autor:

Carlos de Sousa ist Portfoliomanager bei der Fondsgesellschaft Vontobel.