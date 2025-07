Investoren zweifeln an der Sicherheit von US-Treasuries und entdecken Emerging Markets neu. Vor allem Golfstaaten wie Saudi-Arabien treiben das Wachstum voran.

Aktualisiert am: 24. Juli 2025

Warren Buffett sprach einst von dem „Trugschluss der Sicherheit“. Was der Starinvestor damals ahnte, erleben Anleger heute in drastischer Weise: Die vermeintlich sicheren Häfen der Finanzwelt verlieren ihre Strahlkraft. Stattdessen wenden sich Investoren einem Segment zu, das jahrzehntelang als volatil und riskant galt – den Schwellenländer-Anleihen.

Das zeigt ein Blick auf die Zahlen: Der Risikoaufschlag, den Anleger für erstklassige Staatsanleihen aus Schwellenländern gegenüber US-Treasuries verlangen, ist auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2007 gefallen. Mit nur noch 1,04 Prozentpunkten über amerikanischen Staatsanleihen notieren diese Papiere auf einem Niveau, das noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Bei Unternehmensanleihen beträgt der Spread 1,1 Prozentpunkte.

Spreads auf historischen Tiefständen

Diese Entwicklung zeigt, dass Anleger weniger Sorgen über potenzielle negative Auswirkungen von Donald Trumps Handelspolitik haben. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die verbesserte wirtschaftliche Gesundheit vieler Schwellenländer und hinterfragen zunehmend die Sicherheit traditioneller Anlagen wie US-Staatsanleihen.

„Die sicheren Anlagen sind nicht mehr so sicher wie früher, und das ist ein Faktor, der Menschen in Kreditmärkte treibt“, sagt David Hauner, Leiter der globalen Schwellenländer-Strategie bei der Bank of America, der „Financial Times“. Er verweist auch auf starke globale Aktienmärkte und einen schwächeren Dollar als unterstützende Faktoren.

Golfstaaten holen auf

Der Markt profitiert von strukturellen Veränderungen. Golfstaaten mit hohen Ratings sind zu regelmäßigen Emittenten geworden. Saudi-Arabien steuert darauf zu, zum zweiten Jahr in Folge einer der größten Emittenten von Schwellenländer-Anleihen zu werden. Das Königreich nutzt die Kapitalmärkte zur Finanzierung seiner Großprojekte während einer Phase niedriger Ölpreise. Gleichzeitig haben niedrig bewertete Länder wie Argentinien und Pakistan Reformen eingeleitet, die von Investoren positiv aufgenommen werden.

Eine Umfrage der Beratungsgesellschaft Bfinance zeigt wachsendes institutionelles Interesse: Vier Fünftel der befragten Investoren, die bereits Schwellenländer-Anleihen besitzen, planen ihre Positionen in den nächsten 18 Monaten zu halten oder auszubauen. Allerdings besitzen 43 Prozent der Befragten noch gar keine solchen Anleihen. Das Segment war bei vielen Anlegern jahrelang stark untergewichtet.