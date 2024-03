Wir erwarten ein günstiges wirtschaftliches Umfeld mit einer moderaten Inflation und einem sich verlangsamenden BIP-Wachstum in den USA und der Eurozone, aber keinen tiefen Rezessionen weltweit. Die Zentralbanken der entwickelten Märkte dürften in der zweiten Jahreshälfte 2024 Lockerungsmaßnahmen einleiten. Das Wachstum in den Schwellenländern (EM) und die Differenz zum Wachstum der Industrieländer erholt sich und öffnet den Raum für die Performance der Anlageklassen der Schwellenländer-Anleihen (EMD).

Die US-Wirtschaft bleibt im Vergleich zur Wirtschaft der Eurozone und Chinas widerstandsfähig, was kurzfristig zu einem stärkeren US-Dollar führt.

Bewertung und erwartete Rendite

Eine gründliche Analyse bleibt der Schlüssel zur Performance. Über alle Anlagesegmente der Schwellenländer-Anleihen hinweg konzentrieren sich die Bewertungen auf die Segmente mit höheren Renditen, so dass Differenzierung und Due-Diligence-Prüfung aufkommender Chancen weiterhin entscheidend sind, um Alpha zu erzielen.

Für EMD-Hartwährungs-Staatsanleihen und -Unternehmensanleihen erwarten wir Renditen von 4 bis 8 Prozent unter der Annahme, dass die Renditen sieben- und zehnjähriger Staatsanleihen zwischen 3,5 und 4 Prozent liegen und die Spreads von Emerging-Markets-Staatsanleihen und -Unternehmensanleihen um 10 bis 70 Basispunkte höher sind als Ende 2023.

Für EMD-Lokalwährungsanleihen erwarten wir eine Rendite von rund 8 Prozent, basierend auf einem positiven Carry und einer positiven Duration sowie einigen geringen negativen Währungseffekten.

Für EM-Unternehmensanleihen erwarten wir, dass sich die Ausfälle im Jahr 2024 auf 3 bis 5 Prozent beschränken werden, da die Fundamentaldaten der EM-Unternehmensanleihen solide bleiben und wir außerhalb Chinas nur begrenzte kurzfristige Fälligkeiten sehen.

Wir erwarten keine Ausfälle im Bereich der Staatsanleihen der Schwellenländer, obwohl die Finanzierungsrisiken für eine Reihe von Krediten weiterhin erhöht sind. Niedrigere Kernzinsen führen zu einem breiteren Marktzugang für staatliche Emittenten aus den Schwellenländern.

Gedämpfte Investitionen trotz hoher Renditen

Die Investitionszuflüsse waren in den vergangenen Quartalen bescheiden. In allen Segmenten der Schwellenländer-Anleihen liegen die Renditen über dem historischen Niveau, was traditionell Zuflüsse anzieht.

Für Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer dürfte die erwartete Brutto- und Netto-Emissionsdynamik vorteilhaft sein und die Schwäche der Zuflüsse ausgleichen, so dass sich insgesamt ein neutrales technisches Bild ergibt.

Lebhafte Geopolitik

Die größten Risiken sind geopolitischer Natur – steigende Spannungen im Nahen Osten, möglicherweise überraschende Ergebnisse der Wahlen in den Schwellenländern, eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in China sowie die US-Präsidentschaftswahlen. Die Möglichkeit einer negativen Überraschung in Bezug auf eine weiche Landung der USA stellt ein weiteres Risiko für unser Szenario dar.

Den vollständigen Ausblick auf Schwellenländer-Anleihen können Sie hier lesen (Englisch).