Ein Asset-Manager stellt sich vor: Die globale Research-Plattform von MFS Investment Management bündelt die umfassende Länder- und Sektorkenntnis der Analysten und Portfoliomanager.

Im Video gibt der Asset-Manager interessante Einblicke in Trading Floors und lässt eine Reihe von Mitarbeitern zu Wort kommen. Sie erläutern, als Beispiel, wie in Portfolios Positionen vor dem Hintergrund des Konjunkturbilds, der Fundamentaldaten und Bewertung aufgebaut oder reduziert werden. „Um Anlageideen zu finden, achten wir auf Differenzen zwischen Marktpreisen und Fundamentaldaten“, so Ward Brown, Fixed-Income-Portfoliomanager. „Fällt uns eine Diskrepanz zwischen fairen Bewertungen und Marktpreisen auf, initiieren unsere Analysten eine Über- oder Untergewichtung.“

Wie Länderkenntnis in Schwellenländern bei Investitionen zum entscheidenden Schritt nach vorne verhilft, zeigt das Video.

Zum Video (mit deutschen Untertiteln)