Werte schaffen mit aktivem 360°-Ansatz
EMD bei MFS IM: Lokales Know-how bringt weiter
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Emerging-Market-Anleihen MFS IM: Mehrerträge durch weltweite Diversifikation
Im Video gibt der Asset-Manager interessante Einblicke in Trading Floors und lässt eine Reihe von Mitarbeitern zu Wort kommen. Sie erläutern, als Beispiel, wie in Portfolios Positionen vor dem Hintergrund des Konjunkturbilds, der Fundamentaldaten und Bewertung aufgebaut oder reduziert werden. „Um Anlageideen zu finden, achten wir auf Differenzen zwischen Marktpreisen und Fundamentaldaten“, so Ward Brown, Fixed-Income-Portfoliomanager. „Fällt uns eine Diskrepanz zwischen fairen Bewertungen und Marktpreisen auf, initiieren unsere Analysten eine Über- oder Untergewichtung.“
Wie Länderkenntnis in Schwellenländern bei Investitionen zum entscheidenden Schritt nach vorne verhilft, zeigt das Video.
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