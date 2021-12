Annika Teerling 13.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Schwellenländer-Anleihen Rentenfonds von Templeton treffen Nerv von Institutionellen

Die Investmentgesellschaft Franklin Templeton Investments verdoppelte ihr verwaltetes Vermögen im institutionellen Geschäft in Deutschland in den letzten drei Jahren. Das Meiste davon floss in Rentenfonds. Den institutionellen Investoren scheint das zu gefallen.